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РФ збільшила кількість авіа- та артударів на одному з напрямків – Маляр

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ збільшила кількість авіа- та артударів на одному з напрямків – Маляр
Основними наступальними напрямками росіян є Лиманський, Авдіївський та Мар'їнський
фото: Facebook / Ганна Маляр

Бахмут і Мар’їнка залишаються в епіцентрі бойових дій

Російські загарбники посилили інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів на Бахмутському напрямку на Донеччині. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

Бахмут і Мар’їнка залишаються в епіцентрі бойових дій.

«Бахмутський (напрямок – ред.) – збільшилась інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів. Ворог просто рівняє будівлі та споруди міста Бахмут з землею», – зазначила вона.

За її словами, основними наступальними напрямками росіян є Лиманський, Авдіївський та Мар'їнський. Однак там дії ворога є марними.

«Генштаб додав ще один напрямок – Куп'янський. Поблизу населеного пункту Синьківка. Дії ворога даремні», – підкреслила Маляр.

Нагадаємо, що попри напруженість у стосунках між російським міноборони і засновником приватної військової компанії «Вагнера» Євгеном Пригожиним, бойовики групи отримують сучасне озброєння для захоплення міста Бахмут.

До слова, завершилася 418-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав 34 авіаційних удари, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед цивільного населення. Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зазнає чималих втрат та зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, нашими захисниками відбито понад 50 атак противника. 

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Теги: ворог Бахмут окупанти війна

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