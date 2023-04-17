Головна Країна Політика
search button user button menu button

Новостворені бригади та ймовірні дії противника. Зеленський провів засідання Ставки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Новостворені бригади та ймовірні дії противника. Зеленський провів засідання Ставки
Учасники заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій
фото: Офіс президента

Члени Ставки розглянули питання щодо забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що учасники заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ «Хортиця», «Таврія», «Одеса», «Північ» доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.

«Розвідка поінформувала про ймовірні дії противника у найближчий період», – йдеться в повідомленні.

Також члени Ставки розглянули питання щодо забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва. Учасники засідання проаналізували стан виконання контрактів з українськими виробниками та перспективи нарощування власного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів.

Крім того, продовжили розгляд питання про комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, триває 418-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, проте продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника.

Теги: Володимир Зеленський війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом доби українські захисники відбили понад 60 атак противника
ЗСУ збили чотири ворожі безпілотники: Генштаб назвав моделі
Сьогодні, 06:27
Окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Півдня
Росіяни змінили тактику на Півдні: ЗСУ розповіли про наміри противника
Вчора, 13:17
У мережі повідомляють, що під Мар'їною потрапили в полон 15 окупантів
ЗСУ взяли в полон десятки окупантів під Бахмутом і Мар’їнкою
15 квiтня, 20:58

Політика

Новостворені бригади та ймовірні дії противника. Зеленський провів засідання Ставки
Новостворені бригади та ймовірні дії противника. Зеленський провів засідання Ставки
Лубінець: Є десятки відео, де росіяни страчують українських військових
Лубінець: Є десятки відео, де росіяни страчують українських військових
Генпрокурор України приїхав у США: деталі (фото)
Генпрокурор України приїхав у США: деталі (фото)
Бізнесмен, якого розшукує СБУ, судився із Зеленським. Феміда поставила крапку
Бізнесмен, якого розшукує СБУ, судився із Зеленським. Феміда поставила крапку
Чи воює РФ китайською зброєю: Данілов прокоментував злиті документи Пентагону
Чи воює РФ китайською зброєю: Данілов прокоментував злиті документи Пентагону
«Небеса бачать нашу віру». Зеленський у Лаврі привітав із Великоднем (відео)
«Небеса бачать нашу віру». Зеленський у Лаврі привітав із Великоднем (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт
13K
Скоро український контрнаступ? ЗМІ знайшли точну дату в секретних документах США
13K
«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази
12K
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7695
Буданов із кошиком. Мережа вибухнула гумором через фото головного розвідника
6379
У Польщі вручатимуть повістки та працюватимуть медкомісії: чи варто хвилюватись українцям

Новини

Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
Вчора, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Вчора, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Вчора, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Вчора, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Вчора, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Вчора, 03:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту