Новостворені бригади та ймовірні дії противника. Зеленський провів засідання Ставки
Члени Ставки розглянули питання щодо забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами
Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зазначається, що учасники заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ «Хортиця», «Таврія», «Одеса», «Північ» доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності.
«Розвідка поінформувала про ймовірні дії противника у найближчий період», – йдеться в повідомленні.
Також члени Ставки розглянули питання щодо забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва. Учасники засідання проаналізували стан виконання контрактів з українськими виробниками та перспективи нарощування власного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів.
Крім того, продовжили розгляд питання про комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.
У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.
Нагадаємо, триває 418-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, проте продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника.
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