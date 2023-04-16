Головна Новини
search button user button menu button

Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
З українського полону в Грозний повернулося п'ять «кадирівців»
фото з відкритих джерел

Кадиров вимагає, щоб повернені з полону «кадирівці» знову йшли на війну

Глава Чечні Рамзан Кадиров оголосив, що з українського полону в Грозний повернулося п'ять «кадирівців», які залишилися без боєприпасів. Однак зустрічатися з ними він відмовився, оскільки вважає, що «нема жодних причин опинитися в полоні».

«Я вважаю, що чеченський воїн не повинен мати жодних причин опинитися в полоні. Виправдання можуть бути різні, але як би там не було, воїн має довести, що він не мав іншого виходу. І довести це потрібно, повернувшись на передову», – заявив Кадиров у Telegram.

На думку Кадирова, йдеться про «честь як окремо взятого бійця, так і всього підрозділу, всього полку, у якому бійці служать». Він вимагає, щоб повернені з полону «кадирівці» довели, що вони «не уникали бою, не боялися зустрітися з ворогом і не шукали можливості скласти зброю та врятуватися від куль».

Зазначимо, Україна провела ще один великий обмін полоненими. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.

Нагадаємо, очільник Чечні Рамзан Кадиров може побоюватися втрати прихильності з боку російського президента Володимира Путіна через те, що він не може похвастатися якимись серйозними бойовими досягненнями своїх посіпак. Про це повідомив Інститут вивчення війни. 

Читайте також: Над Донецьком Солнцев сходить. Що означає заміна «прем’єра ДНР»
Теги: Рамзан Кадиров Чечня окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Великдень 2023: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках
41K
Німець побив російську туристку в турецькій бані, коли дізнався звідки вона
26K
П'ятирічний автор фрази «Скоро вже буде Паска» показав своє господарство (відео)
15K
У Києві пролунав вибух: є постраждалі
7920
Український прапор у центрі Санкт-Петербурга: що сталося (відео)
7169
Росіянка за рік написала 922 доноси, щоб не платити репарації українцям

Новини

Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Сьогодні, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Сьогодні, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Сьогодні, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Сьогодні, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Сьогодні, 03:56
Авіація загарбників атакувала Сумщину і Чернігівщину (фото)
Сьогодні, 00:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту