Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону

Кадиров вимагає, щоб повернені з полону «кадирівці» знову йшли на війну

Глава Чечні Рамзан Кадиров оголосив, що з українського полону в Грозний повернулося п'ять «кадирівців», які залишилися без боєприпасів. Однак зустрічатися з ними він відмовився, оскільки вважає, що «нема жодних причин опинитися в полоні».

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«Я вважаю, що чеченський воїн не повинен мати жодних причин опинитися в полоні. Виправдання можуть бути різні, але як би там не було, воїн має довести, що він не мав іншого виходу. І довести це потрібно, повернувшись на передову», – заявив Кадиров у Telegram.

На думку Кадирова, йдеться про «честь як окремо взятого бійця, так і всього підрозділу, всього полку, у якому бійці служать». Він вимагає, щоб повернені з полону «кадирівці» довели, що вони «не уникали бою, не боялися зустрітися з ворогом і не шукали можливості скласти зброю та врятуватися від куль».

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Зазначимо, Україна провела ще один великий обмін полоненими. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.

Нагадаємо, очільник Чечні Рамзан Кадиров може побоюватися втрати прихильності з боку російського президента Володимира Путіна через те, що він не може похвастатися якимись серйозними бойовими досягненнями своїх посіпак. Про це повідомив Інститут вивчення війни.