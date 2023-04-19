Переписують історію: росіяни прибирають зі шкільних підручників згадки про Київ (фото)

Керівництву російских видивництв дали розпорядження звести до мінімуму згадки України та Києва у російських шкільних підручниках

Росіяни настільки бояться України, що навіть хочуть згадувати «Київ» у підручниках і завзято редагують історію. Так, новій редакції підручника «Навколишній світ» для четвертого класу російских шкіл, випущеного видавництвом «Освіта», прибрали кілька згадок Києва у розділах історії Київської Русі. Про це повідомляють росЗМІ і порівнюють підручник із версією 2021 року.

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У старому виданні говорилося, що літопис «Повість временних літ» написав чернець Києво-Печерського монастиря Нестор. У новій версії Нестор став просто ченцем без уточнення місця служби.

Журналісти також зауважили, що у версії підручника 2021 року йшлося про те, що князь Володимир хрестив увесь народ у Києві, а в новій версії — «у столиці». Також змінилася фраза «Після смерті Олега у Києві став правити князь Ігор». Тепер вона звучить так: «Після смерті Олега Руссю став правити князь Ігор».

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У підручнику з історії Росії за шостий клас (версія 2016 року) йдеться: «882 рік, коли Олег об'єднав Новгород та Київ, багато істориків називають умовною датою утворення Давньоруської держави». У редакції 2023 написано інакше: «Поступово найбільшого значення набула династія князів, які зводили свій рід до Рюрика. З його покликанням 862 року у Новгород пов'язують освіту держави Русь».

ЦІкаво, що нову редакцію підручника «Навколишній світ» відправлено до друку і в продаж поки не надійшло. Журналістам також стало відомо про підготовку методичних матеріалів, де уточнюється роль Києва в історії Росії. За словами джерела у видавництві «Освіта», методички вступлять до шкіл до кінця весни.

У квітні 2022 року журналісти з посиланням на редакторів «Освіти» вже повідомляли, що керівництво видавництва виступило з негласним розпорядженням звести до мінімуму згадки України та Києва у російських шкільних підручниках. За словами редакторів, «вичищати» Україну з підручників почали ще після 2014 року, намагаючись згадувати якнайрідше. Видання писало, що після 24 лютого редакторам довелося видалити із підручників близько 15% текстів.