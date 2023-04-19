Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Переписують історію: росіяни прибирають зі шкільних підручників згадки про Київ (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Переписують історію: росіяни прибирають зі шкільних підручників згадки про Київ (фото)

Керівництву російских видивництв дали розпорядження звести до мінімуму згадки України та Києва у російських шкільних підручниках

Росіяни настільки бояться України, що навіть хочуть згадувати «Київ» у підручниках і завзято редагують історію. Так, новій редакції підручника «Навколишній світ» для четвертого класу російских шкіл, випущеного видавництвом «Освіта», прибрали кілька згадок Києва у розділах історії Київської Русі. Про це повідомляють росЗМІ і порівнюють підручник із версією 2021 року.

У старому виданні говорилося, що літопис «Повість временних літ» написав чернець Києво-Печерського монастиря Нестор. У новій версії Нестор став просто ченцем без уточнення місця служби. 

Журналісти також зауважили, що у версії підручника 2021 року йшлося про те, що князь Володимир хрестив увесь народ у Києві, а в новій версії — «у столиці». Також змінилася фраза «Після смерті Олега у Києві став правити князь Ігор». Тепер вона звучить так: «Після смерті Олега Руссю став правити князь Ігор». 

3 фото
На весь екран

У підручнику з історії Росії за шостий клас (версія 2016 року) йдеться: «882 рік, коли Олег об'єднав Новгород та Київ, багато істориків називають умовною датою утворення Давньоруської держави». У редакції 2023 написано інакше: «Поступово найбільшого значення набула династія князів, які зводили свій рід до Рюрика. З його покликанням 862 року у Новгород пов'язують освіту держави Русь».

ЦІкаво, що нову редакцію підручника «Навколишній світ» відправлено до друку і в продаж поки не надійшло. Журналістам також стало відомо про підготовку методичних матеріалів, де уточнюється роль Києва в історії Росії. За словами джерела у видавництві «Освіта», методички вступлять до шкіл до кінця весни.

У квітні 2022 року журналісти з посиланням на редакторів «Освіти» вже повідомляли, що керівництво видавництва виступило з негласним розпорядженням звести до мінімуму згадки України та Києва у російських шкільних підручниках. За словами редакторів, «вичищати» Україну з підручників почали ще після 2014 року, намагаючись згадувати якнайрідше. Видання писало, що після 24 лютого редакторам довелося видалити із підручників близько 15% текстів.

Читайте також: 

Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога

Теги: росія Київ історія книги освіта школа 24 лютого росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ну, навіщо Росії міністерство закордонних справ?
Ну, навіщо Росії міністерство закордонних справ?
20 березня, 06:15
«Співпраця з Китаєм для путінського режиму – це позитив»
«Експансія Тайванем не обмежиться». Підсумки візиту Сі Цзіньпіна до Москви: погляд з Китаю інтерв'ю
28 березня, 13:31
Правоохоронці вилучили в матері немовля, яке жило в закинутій недобудові: шокуючі фото
Правоохоронці вилучили в матері немовля, яке жило в закинутій недобудові: шокуючі фото
23 березня, 16:01
У доктрині викладається погляд Москви на світову політику, зокрема і її взаємини із Заходом
Кремль затвердив оновлену доктрину Росії (відео)
3 квiтня, 00:47
Загибель пропагандиста Татарського наближає поразку Путіна – Bloomberg
Загибель пропагандиста Татарського наближає поразку Путіна – Bloomberg
3 квiтня, 22:08
Володимир Путін боїться, що його можуть вбити під час закордонного відрядження
Ексофіцер розповів таємниці Путіна: чи має він двійників, смертельну хворобу та де його бункер
5 квiтня, 11:56
У березні в Україні здали в експлуатацію 66 новобудов, 120 секцій
Ринок нерухомості в Україні: як змінилися ціни на житло (інфографіка)
11 квiтня, 04:30
Росіяни атакували безпілотниками три службових автомобілі
Росіяни атакували дронами автомобілі херсонської поліції: є поранені
15 квiтня, 12:49
Спочатку російські організатори повідомили, що збиратимуть кошти на ЗСУ, але в результаті ці реквізити були прибрані
Росіяни в Австрії, прикриваючись українськими прапорами, випрошують гроші (відео)
Сьогодні, 19:07

Соціум

Переписують історію: росіяни прибирають зі шкільних підручників згадки про Київ (фото)
Переписують історію: росіяни прибирають зі шкільних підручників згадки про Київ (фото)
Суд в Росії оштрафував пенсіонерку за комплімент Зеленському
Суд в Росії оштрафував пенсіонерку за комплімент Зеленському
Піп з Донецька організував знищення найважливішої святині Абхазії
Піп з Донецька організував знищення найважливішої святині Абхазії
Росіяни в Австрії, прикриваючись українськими прапорами, випрошують гроші (відео)
Росіяни в Австрії, прикриваючись українськими прапорами, випрошують гроші (відео)
Через атаку російських хакерів затримуються літаки по всій Європі
Через атаку російських хакерів затримуються літаки по всій Європі
Гігантську яхту російського олігарха помітили у турецькому Мармарисі (фотофакт)
Гігантську яхту російського олігарха помітили у турецькому Мармарисі (фотофакт)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Крах Московської церкви в Україні. Духовенство благає патріарха Варфоломія про порятунок
38K
На фронті загинув Олег Барна: чим прославився екснардеп (відео)
38K
Повітряні сили пояснили, чому Росія призупинила масовані атаки по Україні
37K
Духовенство Московського патріархату в Україні готове присягнути Варфоломію. Чому це не вихід?
35K
Мобілізація в Україні: названо категорії громадян, які не підлягають призову
17K
Яким буде результат українського контрнаступу: прогноз ексдиректора ЦРУ

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Сьогодні, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Сьогодні, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Сьогодні, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Сьогодні, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Сьогодні, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:00

Прес-релізи

Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
19 квiтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту