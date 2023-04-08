На півдні налякані українським наступом окупанти формують «живі щити» з цивільних

Окупанти імітують турботу про мешканців захоплених територій

На захопленій російськими окупантами частині Запорізької та Херсонської областей продовжується насильницька евакуація та паспортизація людей. В очікуванні контрнаступу окупанти намагаються зімітувати турботу про людей. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Там продовжується насильницька евакуація людей, складаються списки, триває насильницька паспортизація. Вони (росіяни – ред.), самі маючи нестійку внутрішню моральну позицію, – бо всі перелякані тим самим контрнаступом, про який багато говорять, але вони не знають, звідки його очікувати, - намагаються зімітувати турботу про людей», – сказала вона.

За її словами, ця «турбота» проявляється якраз у тому, щоб зібрати мирне населення і перевезти його у ті місця, де росіяни планують розташовувати свої підрозділи і прикриватися ними як живим щитом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це вже стала практика. Ми спостерігаємо її вже давно і завжди враховуємо під час бойової роботи, бо коли ми працюємо по лівому берегу, для нас головне – щоб не було уражене мирне населення», – запевнила Гуменюк.

Вона додала, що самі ж ворожі підрозділи постійно маневрують і намагаються знайти нові місця розташування, у тому числі спостережних пунктів, бойового постачання, пунктів розташування техніки і боєприпасів.

«Але наша робота продовжується методично», – зазначила вона.

Нагадаємо, триває 409-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито понад 60 атак противника на зазначених напрямках.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти активізували підготовку з евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим.