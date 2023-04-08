Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 8 квітня

Триває 409-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито понад 60 атак противника на зазначених напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 8 квітня.

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Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник завдав два ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

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Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. У прикордонних районах Курської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Заруцьке Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Лук’янці, Верхня Писарівка, Графське, Зибине, Караїчне, Потихонове, Амбарне, Бологівка, Красне Перше та Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка, Кіндрашівка Харківської області та Новоселівське - Луганської.

На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії південніше Кремінної, а також в районах Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Макіївка, Невське, Кузьмине, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Зарічне, Спірне, Берестове Донецької області.

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На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що знаходяться у районі бойового зіткнення, серед них: Васюківка, Міньківка, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Новомаркове, Ступочки, Шуми, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак. Водночас ворожих обстрілів зазнали Новобахмутівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Керменчик, Новомайорське, Золота Нива, Шахтарське, та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Малинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новопавлівка Запорізької області; Качкарівка, Зміївка, Інженерне та Зеленівка Херсонської області, а також Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, наші захисники поблизу Мар'їнки знищили російський штурмовик Су-25. Також ворог втратив 7 БпЛА, з них: три – типу «Орлан», три – «Ланцет» та один – «Мерлін».

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Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога.

Дії загарбників на окупованих територіях

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти активізували підготовку з евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим. Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Відзначається періодичний виїзд автобусів з бажаючими евакуюватися. Окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення.