У Повітряних силах пояснили, що потрібно для успішного контрнаступу ЗСУ: деталі

Наразі Україна потребує сучасних західних винищувачів

Без переваги у повітрі здійснювати наступальні дії під вогнем ворожої авіації досить складно, тому Україна потребує сучасних західних винищувачів. Про це на брифінгу 7 квітня заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

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«Аби наступ був успішний, потрібно завоювати перш за все перевагу у повітрі. Без переваги у повітрі здійснювати наступальні дії під вогнем ворожої авіації – це доволі складно, м'яко кажучи», – повідомив Юрій Ігнат.

За його словами, Україна отримує системи ППО Patriot і Samp-T уже з навченими екіпажами, і «це посилить нашу перевагу в певних регіонах». Однак ЗСУ потребують також сучасних багатоцільових літаків покоління 4+, передусім F-16.

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Раніше повідомлялося, що український контрнаступ почнеться в найближчі тижні й тому США разом з іншими союзниками зобов'язалися підтримувати Україну у захисті її незалежності, територіальної цілісності та суверенітету.