Витік секретних даних США оголив страх Росії перед українським контрнаступом – ISW

Російські блогери переглядають обґрунтованість своїх оцінок і спекуляцій щодо українських контрнаступів

Російські блогери із тривогою відреагували на витік секретних документів США про війну в Україні, що вказує на страх у російському інформаційному просторі щодо перспективи майбутніх українських контрнаступів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Хоча кілька відомих російських блогерів негайно відкинули дійсність документів і припустили, що це підробка, вони зосередилися на можливості того, що оприлюднені документи є дезінформацією, яка має на меті заплутати та ввести в оману російське військове командування.

Один блогер заявив, що витік документів міг бути частиною більшої української кампанії з введення в оману російських військ перед контрнаступом.

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Інший російський блогер зазначив, що існує історичний прецедент, коли військові поширювали неправдиву інформацію про планування перед початком раптових наступів.

Блогери закликали свою аудиторію бути обережними в обговоренні місць, де можуть відбуватися українські контрнаступи через витік документів.

«Таким чином, матеріал New York Times огололив значну точку невралгії в російському інформаційному просторі, а реакція на документи свідчать про те, що російські блогери, можливо, дедалі більше переглядають обґрунтованість своїх власних оцінок і спекуляцій щодо потенційних українських контрнаступів і своєї здатності прогнозувати українські операції», – зазначили аналітики ISW.

Ключові висновки ISW за7 квітня:

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За даними США, до «зливу» секретних документів Пентагону про війну в Україні, ймовірно, причетна Росія або проросійські елементи.

В Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

7 квітня в соцмережах з'явилася нова порція американських секретних документів щодо України, Близького Сходу та Китаю.