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Витік секретних даних США оголив страх Росії перед українським контрнаступом – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Витік секретних даних США оголив страх Росії перед українським контрнаступом – ISW
ЗСУ готуються до весняного контрнаступу
фото з відкритих джерел

Російські блогери переглядають обґрунтованість своїх оцінок і спекуляцій щодо українських контрнаступів

Російські блогери із тривогою відреагували на витік секретних документів США про війну в Україні, що вказує на страх у російському інформаційному просторі щодо перспективи майбутніх українських контрнаступів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Хоча кілька відомих російських блогерів негайно відкинули дійсність документів і припустили, що це підробка, вони зосередилися на можливості того, що оприлюднені документи є дезінформацією, яка має на меті заплутати та ввести в оману російське військове командування.

Один блогер заявив, що витік документів міг бути частиною більшої української кампанії з введення в оману російських військ перед контрнаступом.

Інший російський блогер зазначив, що існує історичний прецедент, коли військові поширювали неправдиву інформацію про планування перед початком раптових наступів.

Блогери закликали свою аудиторію бути обережними в обговоренні місць, де можуть відбуватися українські контрнаступи через витік документів. 

«Таким чином, матеріал New York Times огололив значну точку невралгії в російському інформаційному просторі, а реакція на документи свідчать про те, що російські блогери, можливо, дедалі більше переглядають обґрунтованість своїх власних оцінок і спекуляцій щодо потенційних українських контрнаступів і своєї здатності прогнозувати українські операції», – зазначили аналітики ISW.

Ключові висновки ISW за7 квітня:

  • Кремль продовжує вказувати, що він не зацікавлений у легітимних переговорах, покладаючи відповідальність за переговори на Захід.
  • Український чиновник повідомив, що російські авіаційні підрозділи змінюють тактику, можливо, через втрати авіації та вичерпання запасів високоточної зброї.
  • Повідомляється, що високопоставлені російські чиновники можуть залишати Росію лише з дозволу російського прем'єр-міністра Михайла Мішустіна.
  • Колишній російський офіцер і відомий блогер Ігор Гіркін 7 квітня заявив, що добровольчий батальйон, який він раніше просував, по суті, є бутафорією.
  • Російські війська вели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжували просування в районі Бахмута та продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
  • Російські війська продовжують зміцнювати оборону в окупованих Запорізькій та Херсонській областях.
  • Російські чиновники продовжують заходи для підтримки поточного весняного циклу призову в Росію на тлі продовження зусиль з мобілізації.
  • Російські окупаційні чиновники прискорюють паспортизацію в окупованій частині України.
Витік секретних даних США оголив страх Росії перед українським контрнаступом – ISW фото 1

Раніше The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі повідомляв, що у соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Видання пише, що Пентагон уже розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

За даними США, до «зливу» секретних документів Пентагону про війну в Україні, ймовірно, причетна Росія або проросійські елементи.

В Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

7 квітня в соцмережах з'явилася нова порція американських секретних документів щодо України, Близького Сходу та Китаю.

Теги: документи США Україна окупанти війна росія контрнаступ

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