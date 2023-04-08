Готуються до наступу ЗСУ? Окупанти вивозять мешканців Мелітополя та Скадовська

Окупанти лякають, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти активізували підготовку з евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 8 квітня.

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Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти.

Відзначається періодичний виїзд автобусів з охочими евакуюватися.

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Окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення.

Як повідомлялося, протягом двох останніх тижнів окупанти в Мелітополі втрачають «надважливий» вантаж, який звозять гелікоптерами і це викликає справжню паніку у загарбників.

6 квітня у Мелітополі та навколишніх селах пролунали потужні вибухи.

У Мелітополі окупанти продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їх евакуації до Росії. Лякають людей майбутнім наступом Збройних сил України.