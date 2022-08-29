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На Полтавщині зміниться тривалість комендантської години

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Полтавщині зміниться тривалість комендантської години
Питання тривалості комендантської години розглянули за ініціативою правоохоронних органів
фото ілюстративне

З 1 вересня комендантська година на Полтавщині триватиме з 22:00 до 05:00

Рада оборони Полтавщини збільшила тривалість комендантської години в області з 1 вересня на одну годину. Про це повідомляє місцева обласна держана адміністрація.

«На Полтавщині змінюється тривалість комендантської години. З 1 вересня по всій області вона починатиметься з 22:00 й триватиме до 05:00. Після чергових консультацій із правоохоронцями й військовими Рада оборони області ухвалила відповідне рішення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що питання тривалості комендантської години розглянули за ініціативою правоохоронних органів, які звернули увагу на збільшення кількості правопорушень у вечірній час. Для забезпечення безпеки населення час початку комендантської години в області перенесли на годину раніше.

Нагадаємо, триває 187 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Богородичного та Долини, успіху не мали, відійшли.

Теги: Полтавщина окупанти війна

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