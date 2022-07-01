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    Авто

    На Полтавщині влада заборонила рух автівок і мотоциклів без глушників

    На Полтавщині заборонили рух автівок і мотоциклів без глушників - На Полтавщині влада заборонила рух автівок і мотоциклів без глушників
    На Полтавщині заборонили рух автівок і мотоциклів без глушників

    Лунін зазначив, що отримує чимало скарг на гучні та різкі звуки від автівок і мотоциклів, які їздять без шумопоглиначів

    На території Полтавської області заборонили рух транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямострум» та інші вихлопні системи без шумопоглинача. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

    «Чимало скарг отримую в чат-боті й соцмережах на гучні та різкі звуки від автівок і мотоциклів, які їздять без шумопоглиначів», – написав Лунін.

    Він уточнив, що з приводу цієї проблеми звертаються не лише жителі області, але й люди, які приїхали з інших регіонів.

    Нагадаємо, в Україні з 1 липня подорожчає автострахування.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Полтавщина окупація #stoprussia
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    На Полтавщині влада заборонила рух автівок і мотоциклів без глушників