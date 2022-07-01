На Полтавщині влада заборонила рух автівок і мотоциклів без глушників

На Полтавщині заборонили рух автівок і мотоциклів без глушників

Лунін зазначив, що отримує чимало скарг на гучні та різкі звуки від автівок і мотоциклів, які їздять без шумопоглиначів

На території Полтавської області заборонили рух транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямострум» та інші вихлопні системи без шумопоглинача. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Чимало скарг отримую в чат-боті й соцмережах на гучні та різкі звуки від автівок і мотоциклів, які їздять без шумопоглиначів», – написав Лунін.

Він уточнив, що з приводу цієї проблеми звертаються не лише жителі області, але й люди, які приїхали з інших регіонів.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня подорожчає автострахування.

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