Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти провалили штурм поблизу Бахмута та Мар’їнки, – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти провалили штурм поблизу Бахмута та Мар’їнки, – Генштаб
Ворог продовжує інтенсивну повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами
фото ілюстративне

Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по території України 

Триває 187 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Богородичного та Долини, успіху не мали, відійшли. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський та Поліський напрямки

Обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь.

Сіверський напрямок

Противник із ствольної артилерії обстрілював території біля Янжулівки Чернігівської області та Старикового і Вільної Слободи Сумської області.

Харківський напрямок

Із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, ворог здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Слатине, Світличне, Байрак, Перемога, Кутузівка, Чепіль, Гусарівка, Руські Тишки та Залиман.

Слов’янський напрямок

Зафіксовано артилерійський вогневий вплив неподалік Довгенького, Норцівки, Червоного, Сулигівки, Рідного, Адамівки та Слов’янська. Окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Богородичного та Долини, успіху не мали, відійшли.

Краматорський напрямок

Тривають ворожі обстріли із наявних артилерійських систем по районах Григорівки, Івано-Дар’ївки та Тетянівки. Противник задіяв авіацію для ударів неподалік Григорівки та Тетянівки. Спроба просування у напрямку населеного пункту Івано-Дарʼївка завершилась для окупантів провалом – втратами та втечею.

Бахмутський напрямок

Ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ, Торецьк Бахмут та Кодема. Біля двох останніх також зафіксовано удари російської авіації. Сили оборони України відбили наступ ворога у напрямках населених пунктів Соледар, Весела Долина, Бахмут та Кодема.

Авдіївський напрямок

Окупанти зазнали вогневого ураження райони Авдіївки, Опитного, Невельського, Первомайського, Новобахмутівки та Олександрополя. Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися у напрямках Марʼїнки, Первомайського та Невельського, отримав відсіч та відступив.

Новопавлівський напрямок

Ворог обстріляв позиції наших військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ біля Павлівки, Володимирівки, Времівки, Новосілки та Шевченко. Задіяв авіацію для завдання удару неподалік Володимирівки. Також окупанти невдало спробували наступати у напрямку Павлівки.

Запорізький напрямок

Зафіксовано обстріли із наявних у ворога засобів вогневого ураження в районах населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Червоне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Березове, Білогірʼя, Степове та Кам’янське. Ударами авіації окупанти намагалися завдати втрат нашим підрозділам біля Малих Щербаків.

Південнобузький напрямок

Противник обстрілював із наявних артилерійських систем і танків райони населених пунктів Миколаїв, Лупареве, Таврійське, Прибузьке, Посад-Покровське, Українка, Любомирівка, Зоря, Мирне, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Березнегувате, Висунськ, Явкіне, Велике Артакове, Тополине та Князівка. Ударів авіації зазнали райони Андріївки та Калинівки.

Штурмовими та наступальними діями ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Потьомкиного, зазнав втрат та ретирувався. Ворог продовжує інтенсивну повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника виконує завдання з підтримання сприятливого оперативного режиму та блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Теги: ЗСУ окупанти війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки рашистської атаки на Миколаїв
Обстріл Миколаєва: вже відомо про 11 поранених (фото, відео)
Сьогодні, 18:12
Окупанти вдарили по нижній частині мосту, не пошкодивши проїжджу частину
Рашисти вдарили по Інгульському мосту в Миколаєві (відео)
Сьогодні, 17:28
Тіла російських окупантів зберігаються у вагонах-рефрижераторах
Як в Україні зберігаються трупи окупантів: репортаж із моргів
Сьогодні, 18:06

Події в Україні

Рашисти провалили штурм поблизу Бахмута та Мар’їнки, – Генштаб
Рашисти провалили штурм поблизу Бахмута та Мар’їнки, – Генштаб
Обстріл Миколаєва: вже відомо про 11 поранених (фото, відео)
Обстріл Миколаєва: вже відомо про 11 поранених (фото, відео)
Рашисти вдарили по Інгульському мосту в Миколаєві (відео)
Рашисти вдарили по Інгульському мосту в Миколаєві (відео)
На Рівненщині правоохоронці впіймали росіянку, яка зливала дані про переміщення ЗСУ
На Рівненщині правоохоронці впіймали росіянку, яка зливала дані про переміщення ЗСУ
Наступ ЗСУ на Херсонщині. Банкова закликала журналістів схаменутися
Наступ ЗСУ на Херсонщині. Банкова закликала журналістів схаменутися
Рівненщина ліквідовує наслідки вчорашньої атаки ворога (фото)
Рівненщина ліквідовує наслідки вчорашньої атаки ворога (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
На Волині та Рівненщині прогриміли вибухи (відео)
108K
ЗСУ пішли в наступ на півдні України: усі подробиці
104K
Кадровий окупаційний десант. Кого Росія кидає керувати Україною
103K
Наступ ЗСУ на півдні: влада звернулась до українців
56K
ЗСУ повідомили про нові успіхи на півдні України
38K
Росія окуповує Арктику. НАТО відреагувало

Новини

Порошенко показав унікального робота, який вивозить поранених з поля бою (відео)
Сьогодні, 17:50
Терорист Дрьомов визнав: Росія втрачає Херсон
Сьогодні, 14:36
Наступ ЗСУ на півдні: відомо, як можуть допомогти мешканці Херсона  
Сьогодні, 14:04
Швеція надасть Україні допомоги на майже $47 млн
Сьогодні, 12:27
Польські журналісти закликали судити російських пропагандистів як воєнних злочинців
Сьогодні, 12:14
«Жодна жертва не стане марною». Зверненння Залужного на День пам'яті захисників України
Сьогодні, 08:12

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту