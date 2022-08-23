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СБУ викрила кремлівських пропагандистів на Дніпропетровщині та Полтавщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ викрила кремлівських пропагандистів на Дніпропетровщині та Полтавщині
Правоохоронці зібрали достатню доказову базу для притягнення зловмисників до відповідальності
фото: пресслужба СБУ

Викриті особи виправдовували збройну агресію РФ проти України

Служба безпеки України викрила чергову мережу інтернет-агентів, які поширювали російську пропаганду у Дніпропетровській та Полтавській областях. Викриті особи виправдовували збройну агресію РФ проти нашої країни, повідомляє пресслужба відомства.

На Дніпропетровщині протягом останніх днів співробітники спецслужби викрили трьох прибічників кремлівських наративів. Один із них – підприємець з Дніпра. Після початку повномасштабного вторгнення він розпочав активну пропаганду, оскільки був упевнений, що «русскій мір» швидко настане. Він публічно агітував громадян підтримувати окупацію українських територій.

Інший ворожий агітатор – підприємець з Кривого Рогу – регулярно виїжджав на заробітки до Росії. Це суттєво вплинуло на його політичні погляди та вподобання. У соцмережах він активно просував контент, який дискредитує українську владу і Збройні сили України. Також зловмисник виправдовував злочинні дії ворога і закликав підтримувати армію РФ.

Працівник одного з місцевих підприємств Кривого Рогу теж дотримувався проросійських поглядів, але тривалий час відкрито не висловлював їх.

Після 24 лютого його інтернет-активність зросла. Майже щодня він публікував антиукраїнський контент, де схвалював збройну агресію РФ, називав окупантів «визволителями» та дискредитував українських військових.

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У Полтавській області СБУ повідомила про підозру ще чотирьом особам, які відкрито поширювали маніпулятивну інформацію про ситуацію в Україні. Так викладачка полтавського навчального закладу під час занять просувала російські наративи. Зокрема, неправдиву інформацію про нібито застосування українськими військовими методів психологічного тиску і фізичного впливу до полонених окупантів. Крім того, жінка визнавала правомірною окупацію українських територій.

Інший фігурант – громадянин РФ, який приїхав до своєї матері в Україну. Зловмисник підтримував загарбницькі війська та агітував за введення на території України «рубльової зони».

Антиукраїнську діяльність ще двох мешканців Полтавщини співробітники СБУ блокували в інтернеті. Задокументовано, що деструктивні матеріали пропагандисти розміщували на персональних і фейкових сторінках та в багатотисячних спільнотах у заборонених російських соцмережах.

У ході досудового слідства проведено низку обшуків за місцями проживання фігурантів, вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, які підтверджують протиправні дії прихильників «русского міра». За усіма викритими фактами правоохоронці зібрали достатню доказову базу для притягнення зловмисників до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ викрила коригувальницю ракетних ударів по Запоріжжю.

Теги: СБУ Полтавщина Дніпропетровщина

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