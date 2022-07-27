У мешканців Полтавщині вилучили 11 танків і дві бронемашини

Розпочато 92 (проти 72 за попередній період) кримінальні провадження за фактами незаконного придбання та зберігання зброї

Правоохоронні органи вилучили у мешканців Полтавщини 11 танків та дві бойові броньовані машини.Про це повідомляє Полтавська облрада з посиланням на обласну прокуратуру.

«Розпочато 92 (проти 72 за попередній період) кримінальні провадження за фактами незаконного придбання та зберігання зброї, до суду передано 47 обвинувальних актів. З незаконного обігу вилучено 158 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі 64 пістолети, 20 карабінів та гвинтівок, 46 одиниць автоматичної зброї, 8 кулеметів, 3 обрізи мисливських рушниць, 4 ручні гранатомети, 11 танків, 2 бойові броньовані машини, 222 одиниці боєприпасів, 54 гранати та майже 7 тис. патронів», – йдеться в оприлюдненій прокуратурою інформації за п’ять місяців роботи в нинішньому році.

Разом з тим у регіоні загалом на 35% знизився рівень злочинності, в тому числі на 29,6% зменшилась кількість тяжких (з 2166 до 1525) кримінальних правопорушень.

Натомість на 72% зросла кількість особливо тяжких кримінальних правопорушень за рахунок збільшення злочинів проти основ національної безпеки та проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, що пов’язані зі збройною агресією РФ проти України (зі 126 до 217).