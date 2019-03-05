На Рівненщині під час руху загорівся потяг, пасажирів евакуювали



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Жертв та потерпілих внаслідок пожежі немає Фото: ДСНС

Вогнем було охоплено машинне відділення потягу

У Рівненській області під час руху зайнявся потяг сполученням Сарни - Здолбунів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що надзвичайна ситуація виникла сьогодні поблизу села Немовичі.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вогнем охоплено машинне відділення потягу. Всіх пасажирів негайно евакуювали, після цього подали вогнегасні засоби в осередок пожежі.

«Жертв та потерпілих немає», - йдеться у повідомленні. Пожежу ліквідовували протягом кількох годин.

До ліквідації займання було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС, вісім працівників особового складу рятувальників, а також пожежний потяг.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області 2 березня під час руху вантажного потягу виникла пожежа у вагоні з відпрацьованими шпалами.