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    На Прикарпатті під час руху загорівся вантажний потяг

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    В Івано-Франківській області під час руху загорівся вантажний потяг - На Прикарпатті під час руху загорівся вантажний потяг
    В Івано-Франківській області під час руху загорівся вантажний потяг
    Фото: ДСНС

    Під час руху вантажного потягу виникла пожежа у вагоні з відпрацьованими шпалами

    В Івано-Франківській області сьогодні, 2 березня, о 13:55 поблизу населеного пункту Заболотів Снятинського районі під час руху вантажного потягу виникла пожежа у вагоні з відпрацьованими шпалами.

    Про це повідомляє  прес-служба Державної служби з надзвичайних подій.

    Повідомляється, що пожежа сягала площі в 80 квадратних метрів. О 14:20 вона була локалізована, а об 14:38 повністю ліквідована.

    До гасіння пожежі було залучено 9 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

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    На Прикарпатті під час руху загорівся вантажний потяг
    На Прикарпатті під час руху загорівся вантажний потяг
    На Прикарпатті під час руху загорівся вантажний потяг
    Фото: ДСНС

    Раніше повідомлялося, що у Рівненській області на ходу загорівся вантажний потяг. Як повідомляється, пожежникам повідомили про задимлення у відсіку двигуна тепловоза на залізничному перегіну між станціями села Шпанів та села Решуцьк Рівненського району.

    пожежа ДСНС Івано-Франківщина потяг чоловік
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