На Прикарпатті під час руху загорівся вантажний потяг



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В Івано-Франківській області під час руху загорівся вантажний потяг Фото: ДСНС

Під час руху вантажного потягу виникла пожежа у вагоні з відпрацьованими шпалами

В Івано-Франківській області сьогодні, 2 березня, о 13:55 поблизу населеного пункту Заболотів Снятинського районі під час руху вантажного потягу виникла пожежа у вагоні з відпрацьованими шпалами.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних подій.

Повідомляється, що пожежа сягала площі в 80 квадратних метрів. О 14:20 вона була локалізована, а об 14:38 повністю ліквідована.

До гасіння пожежі було залучено 9 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

Раніше повідомлялося, що у Рівненській області на ходу загорівся вантажний потяг. Як повідомляється, пожежникам повідомили про задимлення у відсіку двигуна тепловоза на залізничному перегіну між станціями села Шпанів та села Решуцьк Рівненського району.