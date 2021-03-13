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    Російський Superjet знову здійснив екстрену аварійну посадку

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    На борту лайнера А-321 знаходилися 197 пасажирів, у тому числі семеро дітей - Російський Superjet знову здійснив екстрену аварійну посадку

    На борту лайнера А-321 знаходилися 197 пасажирів, у тому числі семеро дітей

    Пасажирський літак екстрено сів через відмову двигуна

    Пасажирський літак Москва-Новосибірськ екстрено сів в Тюмені через відмову другого двигуна. Про це повідомили в Уральській транспортній прокуратурі.

    Літак належить російській авіакомпанії S7 Airlines. Він здійснив посадку в аеропорту Рощино о 04:22 за місцевим часом (1:22 за Києвом). У прокуратурі уточнили, що посадка була проведена в штатному режимі.

    У повідомленні також сказано, що на борту лайнера А-321 знаходилися 197 пасажирів, у тому числі семеро дітей, інформації про потерпілих немає. Всіх розмістили в санітарній зоні. О 10:07 (7:07 за Києвом) літак вилетів до Москви.

    14 лютого повідомлялося, що російський літак Sukhoi Superjet 100 з пасажирами на борту, що летів з єкатеринбурзького аеропорту Кольцово в Уфу, екстрено сів в Єкатеринбурзі. Причиною стала технічна поломка – незабаром після початку польоту спрацювали датчики несправності паливних фільтрів, екіпаж прийняв рішення посадити літак.

    Нагадаємо, у Росії пасажирський лайнер, що виконував рейс Воронеж – Санкт-Петербург, 4 вересня 2019 року екстрено повернувся в аеропорт вильоту через проблеми з шасі.

    Як повідомлялося, 1 листопада 2019 року, пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 авіаперевізника «Ямал» здійснив посадку в аеропорту Рощино з двигуном, який відмовив.

    Теги: Росія лайнер літак аварія
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