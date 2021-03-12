У Києві сталося лобове ДТП: зіткнулися вантажівка і легковик (відео)

Легковий автомобіль занесло і викинуло на смугу зустрічного руху

Інформація про постраждалих поки уточнюється

У п'ятницю, 12 березня, в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода –лоб в лоб зіткнулися вантажний автомобіль та легковик.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу «Київ Оперативний».

Аварія за участю легкового автомобіля Skoda і вантажівки сталася на вулиці Віскозної, що в Деснянському районі столиці. За попередньою інформацією, легковий автомобіль занесло і викинуло на смугу зустрічного руху, де машина зіткнулася з вантажним автомобілем.

Інформація про постраждалих поки уточнюється.

Нагадаємо, у Василькові Київської області під час буксирування літак військово-повітряних сил України зіткнувся з автомобілем.

Інцидент стався вночі 11 березня в 40-ій авіабригаді тактичної авіації у Василькові. В результаті інциденту сталося пожежа, яку вдалося загасити силами пожежного підрозділу частини.