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    У Києві сталося лобове ДТП: зіткнулися вантажівка і легковик (відео)

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    Легковий автомобіль занесло і викинуло на смугу зустрічного руху - У Києві сталося лобове ДТП: зіткнулися вантажівка і легковик (відео)
    Легковий автомобіль занесло і викинуло на смугу зустрічного руху
    фото: Скріншот

    Інформація про постраждалих поки уточнюється

    У п'ятницю, 12 березня, в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода –лоб в лоб зіткнулися вантажний автомобіль та легковик.

    Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу «Київ Оперативний».

    Аварія за участю легкового автомобіля Skoda і вантажівки сталася на вулиці Віскозної, що в Деснянському районі столиці. За попередньою інформацією, легковий автомобіль занесло і викинуло на смугу зустрічного руху, де машина зіткнулася з вантажним автомобілем.

    Інформація про постраждалих поки уточнюється.

    Нагадаємо, у Василькові Київської області під час буксирування літак військово-повітряних сил України зіткнувся з автомобілем.

    Інцидент стався вночі 11 березня в 40-ій авіабригаді тактичної авіації у Василькові. В результаті інциденту сталося пожежа, яку вдалося загасити силами пожежного підрозділу частини.

    Теги: ДТП Київ аварія
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