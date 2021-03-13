- Найдешевший електричний кросовер Європи вже у продажу. Чи з’явиться він в Україні?

В Європі стартували продажі Dacia Spring – найдешевшого електричного кросовера в Європі. «Главком» з’ясовував, чи з’явиться новинка в Україні

В світі електромобілів з’явився новий потужний гравець – кросовер Dacia Spring. Його головна зброя – ціна. Наприклад, у Франції з урахуванням державних пільг автомобіль можна купити приблизно за 12,4 тисячі євро. Для порівняння: у тій самій Франції електрична Hyundai Kona коштує майже 40 тисяч євро.

Але навіть якщо не враховувати пільги в різних каїнах Європи, ціна все одно виглядає дуже привабливо – 17 тисяч євро.

Характеристики

Dacia Spring

Dacia Spring отримав електродвигун потужністю 44 кінські сили та обертальним моментом 125 Нм. Мотор здатен розігнати електрокар до 125 кілометрів на годину. А щоб розігнатися до 100 кілометрів на годину електромобілю потрібно приблизно 19 секунд.

Ємність батареї становить 27,4 кіловат-години. Цього вистачає на 230 кілометрів пробігу (якщо рахувати по циклу WLTP – стандарт для Європи).

Без сумніву, технічні характеристики виглядають, м’яко кажучи, дуже скромно. Але ж і не варто забувати про ціну. Вона цілком виправдовує і невеличкий акумулятор, і слабенький двигун.

Перспективи в Україні

Dacia Spring

Чи буде в Україні офіційно продаватися Spring – питання поки що відкрите. Раніше Renault, якій належить завод та бренд Dacia, вже пробувала продавати українцям електромобілі – декілька років тому місцевий офіс французів презентував Renault Zoe. Але електричний хетчбек не користувався особливим попитом. І продажі швидко згорнули.

Проте цього разу ситуація може бути іншої. По-перше, мова йде про кросовер – найпопулярніший формфактор автомобілів в Україні. Тоді як Renault Zoe, продажі якої фактично у нас провалилися, – це міський хетчбек. Такі автомобілі українці не балують своєю увагою.

Dacia Spring

По-друге, Spring коштує значно дешевше, ніж Zoe – у Франції ціни на електричний хетчбек стартують від 32,5 тисячі євро. Тобто, різниця в ціні приблизно у 2,5 рази.

В Україні «Спрінг» може коштувати приблизно як Renault Duster – один з найдоступніших та найпопулярніших кросоверів країни. До того ж, не будемо забувати про те, що у нас електромобілі звільнені від сплати податку на додану вартість під час розмитнення. А це 20% від вартості авто.

Dacia Spring

З питанням, чи будуть в Україні офіційно продавати Dacia Spring, «Главком» звернувся до українського офісу Renault. В представництві пояснили: поки що імпорту «Спрінга» в Україну в планах немає. Але це питання ретельно вивчається.

Нагадаємо, що румунський виробник автомобілів Dacia входить до складу Renault. В Україні автомобілі Dacia продаються саме під французьким брендом. Відразу три моделі Dacia – Logan, Sandero та Duster – входять до топ-10 найпопулярніших автомобілів серед українців.