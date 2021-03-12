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    На трасі Київ – Одеса сталася потрійна ДТП: обмежено рух транспорту

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    На трасі Київ &ndash; Одеса сталася потрійна ДТП - На трасі Київ – Одеса сталася потрійна ДТП: обмежено рух транспорту
    На трасі Київ – Одеса сталася потрійна ДТП
    Фото: Патрульна поліція Києва

    На 87-88 км автодороги Київ – Одеса обмежено рух транспорту через ДТП

    Сьогодні, 12 березня, на трасі Київ-Одеса на 88 кілометрі дороги сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Рух на ділянці траси ускладнено.

    Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

    Так, на автодорозі в районі шинного заводу, в напрямку Одеси трапилася автопригода за участю трьох транспортних засобів: MAN, Opel, Renault.

    Патрульні поліцейські займаються регулюванням руху.

    «Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом», – зазначили в поліції.

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    На трасі Київ – Одеса сталася потрійна ДТП: обмежено рух транспорту
    На трасі Київ – Одеса сталася потрійна ДТП: обмежено рух транспорту
    На трасі Київ – Одеса сталася потрійна ДТП: обмежено рух транспорту
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Патрульні нагадали про вимогу дотримуватися жестів регулювальника.

    Нагадаємо, у Василькові Київської області під час буксирування літак військово-повітряних сил України зіткнувся з автомобілем.

    Інцидент стався вночі 11 березня в 40-ій авіабригаді тактичної авіації у Василькові. В результаті інциденту сталося пожежа, яку вдалося загасити силами пожежного підрозділу частини.

    Теги: ДТП Київ Одеса аварія
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