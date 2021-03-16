Міненерго розблокувало виплату 3 млрд грн заробітної плати шахтарям

Понад 3 млрд грн на зарплати шахтарів передбачено держбюджетом на 2021 рік

Виплати зарплат шахтарям затримувалися через обмеження для виконувача обов’язків міністра

Міністерство енергетики України підписало низку наказів, що дозволять виплатити заробітну плату шахтарям.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, підписано накази про:

виплати зарплат шахтарям (понад 3 мільярди на 2021 рік, включно з фінансуванням робіт на шахті № 10 «Нововолинська»);

фінансування шахт, що перебувають у стані ліквідації, а також шахти «Надія» (понад 1 мільярд гривень);

фінансування гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах (340 мільйонів гривень).

У Міненерго наголосили, що це стало можливим завдяки тому, що Рада ухвалила закон № 1285-IX. До ухвалення закону діяла низка обмежень для виконувача обов’язків міністра.

Зокрема, у нього не було повноважень підписувати бюджетні програми. Це блокувало фінансування зарплат, хоча в Державному бюджеті кошти було закладено.

Нагадаємо, 14 лютого в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко озвучив умови своєї відставки з займаної посади. Він зазначив, що не може «просто зібрати речі та піти, навіть якщо дуже хочеться».

Так, раніше Рада не змогла призначити Вітренка новим міністром енергетики. За нього проголосували лише 204 нардепи при 226 мінімально необхідних. Згодом ображений Вітренко прокоментував свою поразку.

У парламенті тепер можливе третє голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики і віцепрем'єр-міністр.

Варто відзначити, що перед другим голосуванням Вітренко заявляв, що якщо його не призначать, він покине посаду в.о. глави Міненерго.