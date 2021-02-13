Юрій Вітренко запропонував ліквідувати видобуток урану, а робочим радить їхати в Польщу

В.о. міністра енергетики хоче ліквідувати підприємство, яке є одним із 28 уранодобувних центрів світу

У четвер, 11 лютого, у в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка пройшла нарада з проблематики «Східного гірничо-збагачувального комбінату» – єдиного в Україні добувача уранової руди. На ньому обговорювали ціни і розрахунки по відвантаженню продукції.

Ситуація на підприємстві важка: працівники «Східного ГЗК» вже виходили на акції протесту через заборгованість із зарплати. Представників ГЗК вразила реакція Вітренко, коли йому сказали, що люди будуть звільнятися і їхати на роботу за кордон, якщо положення не виправиться.

Відповідь Вітренко звелася до того, що це і добре. Адже там (за кордоном) умови і робота у них будуть краще, вони стануть більше заробляти і будуть пересилати гроші в Україну. А «Східний ГЗК», на думку Вітренко, взагалі потрібно ліквідувати.

«Моє рішення, поки я виконую обов’язки міністра енергетики, а не міністра соціальної політики, то я можу сказати, що судячи по тих цифрах, які мені дали, вас потрібно ліквідувати», – заявив Вітренко.

Представник підприємства на це сказав, що тоді робочі втратять роботу і вони змушені будуть поїхати на заробітки до Польщі. Вітренко така перспектива не засмутила, а зовсім навпаки.

«Вони тоді отримають кращі умови праці. А по-друге, вони там будуть більше заробляти. У нас перекази від заробітчан один з основних джерел для економіки», – сказав Вітренко.

І далі пустився в міркування про економічну теорію часів британського економіста 19 століття Адама Сміта.

«Щоб бути багатими як нація, нам потрібно розуміти, що якщо десь простіше і дешевше вирощувати банани, то вирощувати їх потрібно не в Україні. Якщо десь простіше і дешевше добувати урановий концентрат, для того, щоб Україна була багатою, добувати його потрібно не в Україні. Це опубліковано в книзі Адама Сміта, яка з’явилася, не знаю... 200 років тому. Це біблія економіст », – сказав Вітренко.

Співрозмовник запитав у чиновника, що станеться, якщо всі люди з закритих підприємств поїдуть на заробітки за кордон і в Україні не буде нічого вироблятися, тому що це не вигідно.

«Поки що так не буде. В Україні щось буде вироблятися. Сільським господарством можна займатися», – відповів Вітренко.

В офіційних підсумках наради, втім, про пропозицію Вітренко закрити Східний ГЗК ані слова. Наказано подати план забезпечення конкурентоспроможності підприємства, а також проаналізувати можливість приєднання ГЗК до «Енергоатому».

«Східний гірничо-збагачувальний комбінат» – це державне підприємство, яке є одним із 28 уранодобувних центрів світу. Він перебуває в першій десятці, а також є найбільшим в Європі. Комбінат є в Україні єдиним підприємством, що забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату.

До складу комбінату входять три шахти з видобутку уранової руди – нині з них дві є діючими (Інгульська та Смолінська), ще одна шахта – Новокостянтинівська – будується. Крім цього комбінат містить ураноперероблюючий комплекс.

«Східний гірничо-збагачувальний комбінат», крім урану, виробляє також: сірчану кислоту, продукцію машинобудування й приладобудування, гірничошахтне устаткування, різноманітний асортимент виробів для атомних станцій й інших напрямків виробництва.

З-поміж цього, підприємство надає транспортні послуги (авто- і залізничні) й послуги зв’язку, здійснює ремонтно-будівельні, науково-дослідні й конструкторські розробки.