Агентство Moody's дало оцінку придбанню «Метінвестом» шахтоуправління «Покровське»

Основними акціонерами «Метінвесту» є група СКМ (71,25%) і «Смарт-холдинг» (23,75%), які спільно керують компанією

«Шахтоуправління «Покровське» – найбільший в Україні виробник коксівного вугілля

Міжнародне рейтингове агентство Moody's позитивно оцінює встановлення контролю Metinvest B.V. (Нідерланди), материнської компанії гірничо-металургійної групи «Метінвест», над найбільшим в Україні виробником коксівного вугілля ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське» (Донецька обл.), що дозволить групі досягти самозабезпечення коксівним вугіллям до 90-100% потреб з 46% в 2020 році.

Згідно з кредитним оглядом Moody's від 11 березня поточного року, таке придбання є позитивним для кредитного рейтингу «Метінвесту», пише Інтерфакс-Україна.

«Крім того, прогнозоване боргове навантаження компанії після консолідації придбаного бізнесу, ймовірно, залишиться в цілому незмінним, підтримується відновленням світових цін на сталь і вугілля, що коксується», – констатується в огляді.

Як повідомлялося, Metinvest B.V. встановив контроль над ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське», міноритарієм якого група стала в 2018 році. При цьому група «Метінвест» стала (прямо і побічно) власником 67,28% КК ПрАТ» Ш/у «Покровське».

Загальна сума винагороди за додаткову частку, придбану «Метінвестом» в Покровській вугільній групі обумовлена вартістю опціону, який група отримала в 2018 році, зазначалося раніше в прес-релізі групи.

У 2019-2020 роках, беручи до уваги потенційну інтеграцію з «Метінвестом», Покровська вугільна група реструктурувала значну частину своїх кредитів і позик. Станом на 31 грудня 2020 року, зовнішня заборгованість ПВГ склала $535 млн. В основному це реструктурована кредитна лінія на суму $480 млн з терміном погашення в 2030 році.

У звіті «Метінвесту» за 2020 рік, компанія, маючи 24,77% -й пакет акцій, планувала до жовтня 2021 рік викупити першу частину опціону у 25,23% у Покровської вугільної групи, а завершити придбання решти опціону в розмірі 49,99% в цьому активі до кінця 2022 року.

1 жовтня 2020 року група отримала схвалення АМКУ щодо отримання контролю над окремими підприємствами, що входять до Покровського вугільного бізнесу. Згідно з умовами схвалення АМКУ, угода мала бути завершена протягом року після дати схвалення.

АМКУ дозволив «Метінвесту» придбати ТОВ «Індастріал коал холдинг» (ICH), ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське», ТОВ «Збагачувальна фабрика «Свято-Варваринська» і ТОВ «Шахтобудівна компанія». Даний дозвіл Комітет надав «Метінвесту» за підсумками розгляду чотирьох справ про концентрацію, які є єдиною угодою, так і дозволу на покупку ТОВ «Шахта «Свято-Покровська №3», ТОВ «Вуглепромтранс», ТОВ «Свято-Іллінський машинобудівний завод», ПрАТ «Автопідприємство «Укрбуд» і «Шахтобудмонтажне управління №1». При цьому АМКУ встановив ряд умов при видачі дозволів.

Крім того, повідомлялося, що група «Метінвест» в серпні 2018 офіційно оголосила про покупку приблизно за $190 млн до 24,99% акцій кількох українських активів, до складу яких входять підприємства з групи «Донецьксталь», що займаються видобутком, збагаченням і продажем вугілля .

Ш/у «Покровське» – найбільший в Україні виробник коксівного вугілля. У 2019 підприємство збільшило виручку на 32,7% – до 8 млрд 554,25 млн грн, отримавши чистий прибуток 925,01 млн грн проти чистого збитку 998,13 млн грн роком раніше.

«Метінвест» є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка: від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі та США і має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група СКМ (71,25%) і «Смарт-холдинг» (23,75%), які спільно керують компанією.