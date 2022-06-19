Ізраїль живе і розвивається в стані війни – ми теж зможемо

Усім нам треба зрозуміти: колишній світ помер, він уже ніколи не повернеться

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Игра будет в долгую. Нужно понимать, что нам предстоит дистанция стайерская. Должно хватить сил, дыхания, резервов финансовых и, что главное, психических. Дьявол внутри нас. Слабость, страх поражения, неуверенность – это союзники нашего врага.

Израиль 74 года развивается и живет в противостоянии с арабским миром, насчитывающим миллиард+ населения. Любит, отдыхает, строит, прогрессирует не выходя из состояния войны, расцветая между активными фазами.

Конечно, у нас рядом е*анутая страна с 140 миллионами населения и огромными ресурсами, но у него положение похуже.

Израильтяне смогли? И мы сможем.

В первую войну, а она началась еще до того, как на карте официально возник Эрец Израэль, израильтяне отбивались клепая автоматы из обрезков водопроводных труб. И отбились.

Они живут буквально, не фигурально – буквально!, в окружении врагов, мечтающих их уничтожить. У нас же хотя бы с одной стороны друзья) Уже легче.

Мы должны выстоять и мы выстоим. У нас есть желание и нам помогут с деньгами и оружием.

Только всем нам надо понять: прежний мир умер, он уже никогда не вернется. Прежней Украины нет и нет никакой возможности вернуть ее обратно. И незачем. Надо строить новую страну, на новых принципах.

Не будет больше ни газа по пятьдесят, ни совместного бизнеса с орками, ни перекрестного опыления с «братским» народом, ни совместной культуры. Ничего. На десятки лет.

Стена и ров с крокодилами. До тех пор, пока там не вымрут нынешние Z и V.

Гештальт 1654 года закрыт окончательно.

Нам не надо строить Анти-Россию. Нам надо строить нашу Україну – заможну та незалежну. В любых условиях.

Джерело: блог Яна Валетова

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