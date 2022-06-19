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    Думки вголос

    Ізраїль живе і розвивається в стані війни – ми теж зможемо

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

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    Ізраїльтяни живуть в оточенні ворогів, які мріють їх знищити - Ізраїль живе і розвивається в стані війни – ми теж зможемо
    Ізраїльтяни живуть в оточенні ворогів, які мріють їх знищити

    Усім нам треба зрозуміти: колишній світ помер, він уже ніколи не повернеться

    Мовою оригіналу

    Игра будет в долгую. Нужно понимать, что нам предстоит дистанция стайерская. Должно хватить сил, дыхания, резервов финансовых и, что главное, психических. Дьявол внутри нас. Слабость, страх поражения, неуверенность – это союзники нашего врага.

    Израиль 74 года развивается и живет в противостоянии с арабским миром, насчитывающим миллиард+ населения. Любит, отдыхает, строит, прогрессирует не выходя из состояния войны, расцветая между активными фазами.

    Конечно, у нас рядом е*анутая страна с 140 миллионами населения и огромными ресурсами, но у него положение похуже.

    Израильтяне смогли? И мы сможем.

    В первую войну, а она началась еще до того, как на карте официально возник Эрец Израэль, израильтяне отбивались клепая автоматы из обрезков водопроводных труб. И отбились.

    Они живут буквально, не фигурально – буквально!, в окружении врагов, мечтающих их уничтожить. У нас же хотя бы с одной стороны друзья) Уже легче.

    Мы должны выстоять и мы выстоим. У нас есть желание и нам помогут с деньгами и оружием.

    Только всем нам надо понять: прежний мир умер, он уже никогда не вернется. Прежней Украины нет и нет никакой возможности вернуть ее обратно. И незачем. Надо строить новую страну, на новых принципах.

    Не будет больше ни газа по пятьдесят, ни совместного бизнеса с орками, ни перекрестного опыления с «братским» народом, ни совместной культуры. Ничего. На десятки лет.

    Стена и ров с крокодилами. До тех пор, пока там не вымрут нынешние Z и V.

    Гештальт 1654 года закрыт окончательно.

    Нам не надо строить Анти-Россию. Нам надо строить нашу Україну – заможну та незалежну. В любых условиях.

    Джерело: блог Яна Валетова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти Ізраїль війна Україна окупація #stoprussia
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    Ізраїль живе і розвивається в стані війни – ми теж зможемо