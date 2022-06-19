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    Події в Україні

    Росіяни намагаються наблизитися до Харкова – радник голови МВС

    Росіяни регулярно обстрілюють Харків - Росіяни намагаються наблизитися до Харкова – радник голови МВС
    Росіяни регулярно обстрілюють Харків
    фото з відкритих джерел

    Окупанти знову хочуть перетворити Харків на прифронтове місто

    Ситуація на фронті дуже складна, але контрольована українськими військовими, росіяни фактично не мають просувань на ключових для себе напрямках. Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко сказав у ефірі телемарафону.

    «Я би сказав, вона дуже складна, особливо на Сєвєродонецькому напрямку, але контрольована. Тобто зараз ми можемо говорити про те, що росіяни фактично не мають просувань на ключових для себе напрямках, вони справді хотіли, вчергове цієї ночі пробували, за минулу добу – буде правильно говорити, пробували вийти на трасу Бахмут-Лисичанськ, їм це знову не вдалося, знову ми їх відбили. І, власне кажучи, в Сєвєродонецьку особливих якихось проривів у них немає», – розповів Денисенко, відповідаючи на запитання щодо ситуації на фронті.

    Водночас він зауважив, що ситуація достатньо складна і на півночі Харківщини, тому що росіяни намагаються наблизитися до Харкова і перетворити його знову на прифронтове місто.

    Денисенко додав, що росіяни хочуть наблизитися до Харкова настільки, щоб мати можливість максимально його обстрілювати.

    «Ну і також треба сказати, що зранку над Київщиною чути було вибухи. Обласна військова адміністрація вже говорила про те, що спрацювала наше ППО. Тобто, судячи з усього, були збиті ракети. Сказано про Вишгородський район. І можемо сказати про те, що ракети були збиті над Київщиною», – додав радник міністра МВС.

    Нагадаємо, 19 червня вранці жителі Києва та області чули два потужні вибухи. Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що попередньо під Києвом спрацювала система ППО. Він також опублікував ймовірне збиття ракети.

    Теги: Харків росія МВС окупанти війна Україна місто окупація радник Вадим Денисенко #stoprussia
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    Росіяни намагаються наблизитися до Харкова – радник голови МВС