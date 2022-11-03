На скільки часу у РФ ще вистачить зброї: думка експерта

«Поки є жива сила, до ядерного озброєння не дійде»

Росія розраховує воювати проти України щонайменше до 2023 року, але ядерне озброєння застосує хіба що як останній аргумент. Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець у етері «Еспресо».

«Нам треба бути достатньо обережними. Рік-два РФ матиме запаси зброї для підтримки бойових дій із такою інтенсивністю, як зараз. Єдине вразливе місце – я думаю, насамперед високоточні засоби ураження й артилерійські боєприпаси. Високоточні ракети виготовляти буде майже неможливо, а щодо артилерії, то закупівля боєприпасів у Північної Кореї має продовження», – зауважив він.

Сергій Згурець додав, що в Пентагоні та Держдепі не бачать зміни в російських підходах до пересування боєприпасів. За оцінками закордонних фахівців, РФ робитиме ставку на довготривалу війну – щонайменше до 2023 року.

Сергій Згурець зазначив, що мобілізація підтверджує те, що росіяни розраховують на бойові дії з використанням значної кількості гарматного м'яса. Так, у РФ мобілізували близько 300 тис. чоловіків, із яких 80 тис. кинули на поповнення втрат. Із 1 листопада розпочався призов, який дасть змогу добрати ще 120 тис. окупантів.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express вважає, що приблизно 2023 року РФ матиме змогу для ще однієї хвилі наступальних дій.

«Буде акцент на лобових штурмових атаках із використанням живої сили. І до ядерної зброї дійде хіба що на останньому аргументі. Поки є жива сила, до ядерної зброї не дійде», – наголосив Сергій Згурець.

Нагадаємо, ракетні та артилерійські війська України своєю влучністю примушують російську армію панікувати. У перехопленнях, які зробила Служба безпеки, окупанти визнають, що під артилерійським вогнем виживає один із 20.