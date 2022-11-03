Окупанти панікують від роботи української артилерії: виживає один із 20 (перехоплення)

СБУ зробила підбірку до Дня ракетних військ, які щодня примушують загарбників панікувати

Ракетні та артилерійські війська України своєю влучністю примушують російську армію панікувати. У перехопленнях, які зробила Служба безпеки, окупанти визнають, що під артилерійським вогнем виживає один із 20. СБУ зробила підбірку до Дня ракетних військ, які щодня примушують загарбників панікувати.

«У нас людей просто немає... У нас було, ніби, вісім рот по 120 людей. Так ось, з восьми рот залишилося 45... А ця війна – артилерійська. «Гради», «Урагани», «Смерчі», «Торнадо», «Вихрі» взагалі не замовкають», – розказує військовослужбовець ЗС РФ, який воює на Донецькому напрямку.

Інший окупант, не соромлячись, роздає компліменти українським захисникам: «У них артилерія стріляє ах*єнно. Разриває нах*й БТР навпіл. А наші взагалі, ніх*я стріляти не уміють. Я то думаю, як би сь*баться по швидше звідси», – розповів загарбник другові.

Обоє окупантів задумуються як втекти з війни.

Нагадаємо, триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.