Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти панікують від роботи української артилерії: виживає один із 20 (перехоплення)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти панікують від роботи української артилерії: виживає один із 20 (перехоплення)
Окупанти бояться українських артилеристів
фото з відкритих джерел

СБУ зробила підбірку до Дня ракетних військ, які щодня примушують загарбників панікувати

Ракетні та артилерійські війська України своєю влучністю примушують російську армію панікувати. У перехопленнях, які зробила Служба безпеки, окупанти визнають, що під артилерійським вогнем виживає один  із 20. СБУ зробила підбірку до Дня ракетних військ, які щодня примушують загарбників панікувати.

«У нас людей просто немає... У нас було, ніби, вісім рот по 120 людей. Так ось, з восьми рот залишилося 45... А ця війна – артилерійська. «Гради», «Урагани», «Смерчі», «Торнадо», «Вихрі» взагалі не замовкають», – розказує військовослужбовець ЗС РФ, який воює на Донецькому напрямку.

Інший окупант, не соромлячись, роздає компліменти українським захисникам: «У них артилерія стріляє  ах*єнно. Разриває  нах*й БТР навпіл. А наші взагалі, ніх*я стріляти не уміють. Я то думаю, як би сь*баться по швидше звідси», – розповів загарбник другові.

Обоє окупантів задумуються як втекти з війни. 

Нагадаємо, триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.

Теги: війна окупанти перехоплення статистика СБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вороги або втечуть, або помруть 
Голова військової адміністрації Херсона розказала про вибір, який тепер стоїть перед окупантами
Сьогодні, 16:22
Вишки знищено у населених пунктах: Токарівка, Берислав, Іванівка, Берислав, Новокаїри та Високе
Окупанти масово підривають вишки на правобережжі Херсонщини (фото)
Сьогодні, 14:22
Епіцентром став кабінет «голови місцевої адміністрації» Геннадія Недялкова
ЗСУ знищили адміністрацію окупантів у Голій Пристані (відео)
Сьогодні, 13:35

Події в Україні

«Вчергове йду з «Нафтогазу». Вітренко підбив підсумки роботи
«Вчергове йду з «Нафтогазу». Вітренко підбив підсумки роботи
«Бавовна» біля Мелітополя: в районі залізничного мосту пролунали вибухи (відео)
«Бавовна» біля Мелітополя: в районі залізничного мосту пролунали вибухи (відео)
На скільки часу у РФ ще вистачить зброї: думка експерта
На скільки часу у РФ ще вистачить зброї: думка експерта
Росія і «брудна бомба»: МАГАТЕ провело перевірку об’єктів України
Росія і «брудна бомба»: МАГАТЕ провело перевірку об’єктів України
Направляє ракети на Україну. Колишній офіцер корвету «Тернопіль» отримав підозру
Направляє ракети на Україну. Колишній офіцер корвету «Тернопіль» отримав підозру
Окупанти панікують від роботи української артилерії: виживає один із 20 (перехоплення)
Окупанти панікують від роботи української артилерії: виживає один із 20 (перехоплення)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Путін та Лукашенко чекають помилки Генштабу. Безсмертний оцінив ймовірність нападу з Білорусі
52K
Мінус Рабінович. Як Банкова вирішує, кого з політиків карати, а кого – ні
43K
Україна відреагувала на масований запуск КНДР балістичних ракет
20K
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції, прикмети
20K
Путін на стадії втрати контролю: Данілов повідомив про кризу у Кремлі
19K
Британська розвідка повідомила, наскільки зросли втрати окупантів

Новини

Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Сьогодні, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту