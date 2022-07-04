На Сумщині російський вертоліт розбомбив школу (фото)

Росіяни вчергове обстріляли Сумщину зі своєї території

У Сумській області російський гелікоптер випустив дві ракети по Есманській територіальній громаді, пошкоджене приміщення школи. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».

Як зазначається у повідомленні, обстріл був здійснений з території Росії.

«Сьогодні, 4 червня, о 13:07 з території Російської Федерації був здійснений обстріл Сумської області. Зокрема ворог здійснив пуски двох ракет з гелікоптера по Есманській територіальній громаді. Постраждало приміщення школи», – повідомили в оперативному командуванні «Північ».

Втрат серед особового складу і техніки немає. Інформація про жертви серед цивільного населення, за попередніми даними, відсутня.

Нагадаємо, 3 липня ввечері російські окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині. О 20 годині росіяни почали гатити з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату, а згодом накрили з артилерії. Внаслідок обстрілів щонайменше три людини поранені, вони у лікарні.