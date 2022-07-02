Правоохоронці арештували на Сумщині вагони російських компаній на 30 млн грн

У вагонах були небезпечні речовини, які могли спричинити надзвичайну ситуацію

Правоохоронці заарештували у Сумській області майно компаній, які зареєстровані в Росії. Вартість вилученого становить 30 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Мова йде про 42 вагони, які заїхали на території України до початку повномасштабного вторгнення.

На початку війни вони знаходилися у прикордонній громаді. Через те, що у вагонах були небезпечні речовини, які могли спричинити надзвичайну ситуацію, їх перегнали подалі від кордону, в малолюдний район.

За клопотанням прокуратури міста Шостка російські вагони заарештували.

Нагадаємо, СБУ арештувала активи турагентства, повʼязаного з російським бізнесменом. Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Також у Харківській області Служба безпеки України (СБУ) арештувала активи російських компаній на 40 млн грн. Йдеться про майно 4 місцевих підприємств, засновниками та кінцевими бенефіцірами яких є громадяни та юрособи країни-агресора.

Разом з тим Україна заарештувала і передала в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 60 одиниць будівельної техніки білоруських компаній.