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    Новини

    Правоохоронці арештували на Сумщині вагони російських компаній на 30 млн грн

    Поліція арештувала 42 вагони російських компаній - Правоохоронці арештували на Сумщині вагони російських компаній на 30 млн грн
    Поліція арештувала 42 вагони російських компаній
    фото: Нацполіція

    У вагонах були небезпечні речовини, які могли спричинити надзвичайну ситуацію

    Правоохоронці заарештували у Сумській області майно компаній, які зареєстровані в Росії. Вартість вилученого становить 30 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

    Мова йде про 42 вагони, які заїхали на території України до початку повномасштабного вторгнення.

    На початку війни вони знаходилися у прикордонній громаді. Через те, що у вагонах були небезпечні речовини, які могли спричинити надзвичайну ситуацію, їх перегнали подалі від кордону, в малолюдний район.

    За клопотанням прокуратури міста Шостка російські вагони заарештували.

    Нагадаємо, СБУ арештувала активи турагентства, повʼязаного з російським бізнесменом. Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

    Також у Харківській області Служба безпеки України (СБУ) арештувала активи російських компаній на 40 млн грн. Йдеться про майно 4 місцевих підприємств, засновниками та кінцевими бенефіцірами яких є громадяни та юрособи країни-агресора.

    Разом з тим Україна заарештувала і передала в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 60 одиниць будівельної техніки білоруських компаній.

    Раніше повідомлялося, що Бюро економічної безпеки забезпечило накладення арешту в Україні на російські та білоруські активи на загальну суму 30 мільярдів гривень.
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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Правоохоронці арештували на Сумщині вагони російських компаній на 30 млн грн