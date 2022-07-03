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    Новини

    Рашисти обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині: є поранені

    Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині - Рашисти обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині: є поранені
    Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині
    фото з відкритих джерел

    Внаслідок обстрілів щонайменше три людини поранені

    Російські окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

    «О 20 годині росіяни почали гатити з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату. За півгодини – накрили з артилерії», – повідомив Живицький.

    Він розповів, що внаслідок обстрілів щонайменше три людини поранені, вони у лікарні.

    «Спалахнула пожежа у їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус та гуртожиток. Як мінімум троє людей постраждали - це пацієнти закладу, які наразі в лікарні», – зазначив голова Сумської ОВА.

    До слова, протягом дня, 1 липня, окупанти випустили понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру по території Сумської області.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині: є поранені