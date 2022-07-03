Рашисти обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині: є поранені

Внаслідок обстрілів щонайменше три людини поранені

Російські окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«О 20 годині росіяни почали гатити з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату. За півгодини – накрили з артилерії», – повідомив Живицький.

Він розповів, що внаслідок обстрілів щонайменше три людини поранені, вони у лікарні.

«Спалахнула пожежа у їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус та гуртожиток. Як мінімум троє людей постраждали - це пацієнти закладу, які наразі в лікарні», – зазначив голова Сумської ОВА.

До слова, протягом дня, 1 липня, окупанти випустили понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру по території Сумської області.