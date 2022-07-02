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    Події в Україні

    Окупанти випустили по Сумщині майже 300 боєприпасів, постраждала жінка

    Окупанти випустили по Сумщині майже 300 боєприпасів - Окупанти випустили по Сумщині майже 300 боєприпасів, постраждала жінка
    Окупанти випустили по Сумщині майже 300 боєприпасів
    фото з відкритих джерел

    У Шалигінській громаді постраждала від уламка російського снаряда 64-річна жінка

    Протягом дня, 1 липня, окупанти випустили понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру по території Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

    Під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Новослобідська, Шалигінська, Есманська, Великописарівська, Глухівська та Краснопільська громади.

    У Шалигінській громаді постраждала від уламка російського снаряда 64-річна жінка. Вона працювала на городі в цей час.

    Унаслідок обстрілу також пошкоджена інфраструктура: будинки мирних жителів, фермерські господарства, електромережі та Водонапірна вежа. Точна кількість і характер руйнувань з'ясовується.

    Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.

    Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку.

    Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна жінка окупація #stoprussia
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    Окупанти випустили по Сумщині майже 300 боєприпасів, постраждала жінка