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    Економіка та фінанси

    З Китаю до ЄС. Перший контейнерний поїзд пройшов через Україну

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    З китайського Сіаню до польського Славкува потяг їхав 12 днів - З Китаю до ЄС. Перший контейнерний поїзд пройшов через Україну
    З китайського Сіаню до польського Славкува потяг їхав 12 днів

    Потяг з Сіаню до польського Славкуа вперше їхав широкою колією без перевантаження на кордоні

    Територією України на початку січня цього року пройшов контейнерний поїзд з Китаю до Євросоюзу, а саме до польського Славкува. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов у Facebook.

    Керівник Укрзалізниці зазначив, що компанія може бути частиною сухопутного маршруту, морського та маршруту ТМТМ (Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту).

    Кравцов поінформував, що потяг з Китаю до ЄЄ проїхав через прикордонні переходи Зернове — Ізов за 39 годин і 54 хвилини. Вперше поїзд їхав широкою колією ЛХС без перевантаження на кордоні.

    З китайського Сіаню до Славкува потяг їхав 12 днів. Загалом територією України контейнерні поїзди перевозять вантажі з КНР до Словаччини, Угорщини та Німеччини.

    Кравцов додав, що обсяг транзитних перевезень через Україну падає.

    «З 2008 року щороку обсяг транзитних перевезень Україною падає. Транзит з Китаю до країн ЄС має ряд штучних перепон з політичним забарвленням. Це питання не бізнесу, а геополітики. Але зі свого боку Укрзалізниця - максимально надійний партнер для транзиту. Бо пропонуємо альтернативні і вигідні маршрути», - резюмував він.

    Наразі територією України курсують 33 контейнерні поїзди, з яких 9 — у міжнародному сполученні.

    Як повідомлялося, 30 грудня 2019 року очільник «Укрзалізниці» Кравцов повідомив, що йде з посади.

    ЄС Китай Укрзалізниця потяг Facebook
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