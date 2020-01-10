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    Під Києвом електропоїзд збив на смерть жінку

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    Трагедія сталася на залізничній колії на Київщині - Під Києвом електропоїзд збив на смерть жінку
    Трагедія сталася на залізничній колії на Київщині

    Тіло жінки виявили випадкові перехожі

    У четвер, 9 січня, близько 18:40 неподалік залізничної станції «Лісова Буча» електропоїзд збив на смерть 66-річну жінку, яка переходила залізничні колії у невстановленому місці.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Відомо, що електропоїзд рухався у напрямку Києва.

    Тіло загиблої жінки виявили випадкові перехожі. Медики швидкої допомоги, які прибули на місце події, лише констатували смерть жінки.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту.

    Поліція Київщини закликає громадян переходити залізничні колії тільки у встановлених для цього місцях і обов’язково, знімаючи навушники.

    Нагадаємо, 17 грудня в Києві на залізничній колії поблизу вулиці Святошинській знайшли труп жінки. Попередньо, жінку збив потяг.

    в кінці листопада на Київщині поблизу станції «Березань» жінка потрапила під швидкісний потяг, коли переходила залізничні колії у невстановленому місці. 

    25 листопада неподалік смт Бородянка Київської області жінка кинулася під потяг.

    У селі Тарасівка Києво-Святошинського району на переїзді потяг збив 18-річну дівчину.  Згодом стало відомо, що загинула 18-річна українська боксерка Аміна Булах.

    Національна поліція України смерть потяг залізниця Київщина жінка
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