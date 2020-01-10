Під Києвом електропоїзд збив на смерть жінку



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Трагедія сталася на залізничній колії на Київщині

Тіло жінки виявили випадкові перехожі

У четвер, 9 січня, близько 18:40 неподалік залізничної станції «Лісова Буча» електропоїзд збив на смерть 66-річну жінку, яка переходила залізничні колії у невстановленому місці.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Відомо, що електропоїзд рухався у напрямку Києва.

Тіло загиблої жінки виявили випадкові перехожі. Медики швидкої допомоги, які прибули на місце події, лише констатували смерть жінки.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту.

Поліція Київщини закликає громадян переходити залізничні колії тільки у встановлених для цього місцях і обов’язково, знімаючи навушники.

Нагадаємо, 17 грудня в Києві на залізничній колії поблизу вулиці Святошинській знайшли труп жінки. Попередньо, жінку збив потяг.

в кінці листопада на Київщині поблизу станції «Березань» жінка потрапила під швидкісний потяг, коли переходила залізничні колії у невстановленому місці.

25 листопада неподалік смт Бородянка Київської області жінка кинулася під потяг.

У селі Тарасівка Києво-Святошинського району на переїзді потяг збив 18-річну дівчину. Згодом стало відомо, що загинула 18-річна українська боксерка Аміна Булах.