З’явилися дивовижні фото, як природа в Австралії оживає після пожеж
Австралія після пожеж оживає
Фото: Murray Love
В Австралії ліси почали відновлюватися після масштабних пожеж в країні
Знімки в районі Кулнура опублікував користувач мережі Мюррей Лоу на Facebook-сторінці. Зокрема, на згорілій території Нового Південного Уельсу пустили перші паростки дерева і чагарники.
«Сьогодні вирушив на згорілий майданчик, щоб зробити кілька знімків того, як австралійський чагарник реагує і відновлюється, відроджуючись до життя. Навіть без дощу життя виривається з обпаленої кори в серці дерев, і життєвий цикл починається знову», – написав Лоу.
Руйнівні лісові пожежі, що вражали Австралію з вересня 2019 року, завдали серйозної шкоди. Понад 10,5 мільйонів гектарів знищено – згоріли дерева і чагарники. Через місяць після того, як Новий Південний Уельс стояв у вогні, природа почала оживати.
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Пожежі в Австралії: тисячі людей вимагають відставки прем’єрміністра країни.
Нагадаємо, австралійські правоохоронці звинуватили понад 20 людей у навмисному початку лісових пожеж.