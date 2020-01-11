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    З’явилися дивовижні фото, як природа в Австралії оживає після пожеж

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    <p>Австралія після пожеж оживає</p> - З’явилися дивовижні фото, як природа в Австралії оживає після пожеж

    Австралія після пожеж оживає

    Фото: Murray Love

    В Австралії ліси почали відновлюватися після масштабних пожеж в країні

    Знімки в районі Кулнура опублікував користувач мережі Мюррей Лоу на Facebook-сторінці. Зокрема, на згорілій території Нового Південного Уельсу пустили перші паростки дерева і чагарники.

    «Сьогодні вирушив на згорілий майданчик, щоб зробити кілька знімків того, як австралійський чагарник реагує і відновлюється, відроджуючись до життя. Навіть без дощу життя виривається з обпаленої кори в серці дерев, і життєвий цикл починається знову», – написав Лоу.

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    З’явилися дивовижні фото, як природа в Австралії оживає після пожеж
    З’явилися дивовижні фото, як природа в Австралії оживає після пожеж
    З’явилися дивовижні фото, як природа в Австралії оживає після пожеж
    З’явилися дивовижні фото, як природа в Австралії оживає після пожеж
    З’явилися дивовижні фото, як природа в Австралії оживає після пожеж
    З’явилися дивовижні фото, як природа в Австралії оживає після пожеж
    З’явилися дивовижні фото, як природа в Австралії оживає після пожеж
    З’явилися дивовижні фото, як природа в Австралії оживає після пожеж
    З’явилися дивовижні фото, як природа в Австралії оживає після пожеж
    З’явилися дивовижні фото, як природа в Австралії оживає після пожеж
    З’явилися дивовижні фото, як природа в Австралії оживає після пожеж

    Руйнівні лісові пожежі, що вражали Австралію з вересня 2019 року, завдали серйозної шкоди. Понад 10,5 мільйонів гектарів знищено – згоріли дерева і чагарники. Через місяць після того, як Новий Південний Уельс стояв у вогні, природа почала оживати.

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    Пожежі в Австралії: тисячі людей вимагають відставки прем’єрміністра країни.

    Нагадаємо, австралійські правоохоронці звинуватили понад 20 людей у навмисному початку лісових пожеж. 

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