На Тернопільщині двоє підлітків потонули у ставку
Одного зі хлопців рятувальники витягнули вже мертвим, інший підліток помер у реанімації лікарні
Загиблими виявилися 16-річний житель Бережан та 15-річний житель села Вільховець
На Тернопільщині двоє підлітків загинули під час купання у ставку.
Про це у суботу повідомляє пресслужба Нацполіції Тернопільської області.
«За попередніми даними, хлопці відпочивали на ставку в компанії ще трьох неповнолітніх. В якийсь момент двоє підлітків пішли купатися та не змогли самостійно вибратися з води», – повідомили у поліції.
Загиблими виявилися 16-річний житель Бережан та 15-річний житель села Вільховець. Одного зі хлопців рятувальники витягнули вже мертвим, інший підліток помер у реанімації лікарні.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 115 ККУ з поміткою «нещасний випадок».
До слова, в Єгипті на пляжі одночасно потонули 11 осіб.
Також повідомлялося, що з початку літа в Україні потонули майже 300 людей.