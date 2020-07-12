На Тернопільщині двоє підлітків потонули у ставку



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Одного зі хлопців рятувальники витягнули вже мертвим, інший підліток помер у реанімації лікарні Фото: Нацполіція

Загиблими виявилися 16-річний житель Бережан та 15-річний житель села Вільховець

На Тернопільщині двоє підлітків загинули під час купання у ставку.

Про це у суботу повідомляє пресслужба Нацполіції Тернопільської області.

«За попередніми даними, хлопці відпочивали на ставку в компанії ще трьох неповнолітніх. В якийсь момент двоє підлітків пішли купатися та не змогли самостійно вибратися з води», – повідомили у поліції.

Загиблими виявилися 16-річний житель Бережан та 15-річний житель села Вільховець. Одного зі хлопців рятувальники витягнули вже мертвим, інший підліток помер у реанімації лікарні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 115 ККУ з поміткою «нещасний випадок».

До слова, в Єгипті на пляжі одночасно потонули 11 осіб.

Також повідомлялося, що з початку літа в Україні потонули майже 300 людей.