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    Події в Україні

    На Тернопільщині двоє підлітків потонули у ставку

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    <p>Одного зі хлопців рятувальники витягнули вже мертвим, інший підліток помер у реанімації лікарні</p> - На Тернопільщині двоє підлітків потонули у ставку

    Одного зі хлопців рятувальники витягнули вже мертвим, інший підліток помер у реанімації лікарні

    Фото: Нацполіція

    Загиблими виявилися 16-річний житель Бережан та 15-річний житель села Вільховець

    На Тернопільщині двоє підлітків загинули під час купання у ставку.

    Про це у суботу повідомляє пресслужба Нацполіції Тернопільської області.

    «За попередніми даними, хлопці відпочивали на ставку в компанії ще трьох неповнолітніх. В якийсь момент двоє підлітків пішли купатися та не змогли самостійно вибратися з води», – повідомили у поліції.

    Загиблими виявилися 16-річний житель Бережан та 15-річний житель села Вільховець. Одного зі хлопців рятувальники витягнули вже мертвим, інший підліток помер у реанімації лікарні.

    Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 115 ККУ  з поміткою «нещасний випадок».

    До слова, в Єгипті на пляжі одночасно потонули 11 осіб.

    Також повідомлялося, що з початку літа в Україні потонули майже 300 людей.

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