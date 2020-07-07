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    З початку літа в Україні потонули майже 300 людей

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    Рятувальники застерігають українців від необачної поведінки, як під час свята Івана Купала, так і протягом усього купального сезону - З початку літа в Україні потонули майже 300 людей
    Рятувальники застерігають українців від необачної поведінки, як під час свята Івана Купала, так і протягом усього купального сезону

    Лише за один день - 5 липня - у воді загинуло 16 українців

    В Україні з початку літа на водоймах потонула 291 людина. Лише за один день - 5 липня - у воді загинуло 16 українців.

    Таку статистику сьогодні оприлюднила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «З початку літа на водоймах країни потонула вже 291 людина. Тільки за добу 5 липня кількість утоплень становила 16 осіб. Переважна більшість випадків сталася через грубі порушення правил безпеки», - вказано у повідомленні відомства.

    Крім того, рятувальники застерігають українців від необачної поведінки, як під час свята Івана Купала, так і протягом усього купального сезону.

    Крім того, фахівці ДСНС наголошують, що карантин попри послаблення і досі діє, проте він не матиме ефекту, якщо громадяни будуть порушувати встановлені обмеження.

    «Рятувальники зазначили, що вирушаючи відпочивати у місця з підвищеним рівнем небезпеки, а саме на річку чи ставок, головна умова дозвілля - посилена увага та відповідальність», - зазначається у повідомленні.

    Рааніше повідомлялося, що на Сумщині потонула 30-річна чиновниця облрадиЖінка потонула в річці Ворскла в селі Климентове Охтирського району. Попередньо вона пірнала з аквалангом. У той же день в тому ж місці з річки дістали тіло 34-річного чоловіка.

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