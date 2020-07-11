В Єгипті на пляжі одночасно потонули 11 осіб



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Десять людей потонули одночасно, намагаючись врятувати дитину

На цей час на місці події працюють співробітники правоохоронних органів. Їм вдалося витягти з води вже шість тіл

Щонайменше 11 осіб потонули на закритому владою Єгипту пляжі поблизу Олександрії.

Про це, в п’ятницю, 10 липня, повідомляє портал Al Balad.

«Десять людей потонули одночасно, намагаючись врятувати дитину, яка тонула», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що пляж був закритий у зв’язку з заходами проти коронавірусу, тому рятувальників на ньому не було. Загиблі прийшли туди рано вранці, оскільки хотіли уникнути патрулів поліції.

На цей час на місці події працюють співробітники правоохоронних органів. Їм вдалося витягти з води вже шість тіл.

Повідомляється, що місцеві жителі раніше прозвали його «пляжем смерті». Таку назву йому було дано через почастішання випадків загибелі плавців на ньому.

Нагадаємо, Туроператор Join UP скасував десятки рейсів з України до Єгипту.

Як повідомлялося, авіакомпанія МАУ запускає 15 літніх маршрутів з України в Єгипет і Туреччину. Із українських міст можна буде полетіти на турецькі курорти Анталія, Бодрум, Даламан і в єгипетські Хургаду і Шарм-еш-Шейх.

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