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    Події в Україні

    На Сумщині потонула 30-річна чиновниця облради

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    Карині Козупиці недавно виповнилося 30 років - На Сумщині потонула 30-річна чиновниця облради
    Карині Козупиці недавно виповнилося 30 років

    Жінка потонула в річці Ворскла, коли пірнала з аквалангом

    У Сумській області трагічно загинула співробітниця Сумської обласної ради Карина Козупиця.

    Про це повідомляє пресслужба облради в понеділок, 6 липня.

    «Страшна новина сколихнула в минулу суботу Сумську обласну раду. 4 липня трагічно загинула головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного відділу управління майном Карина Андріївна Козупиця...Трохи більше місяця тому їй виповнилося всього 30 років», - йдеться в повідомленні.

    У свою чергу місцеве видання «Данкор» інформує, що чиновниця потонула в річці Ворскла в селі Климентове Охтирського району. Попередньо вона пірнала з аквалангом. У той же день в тому ж місці з річки дістали тіло 34-річного чоловіка.

    Місцева поліція підтверджує інформацію про двох потонулих в річці Ворскла, але не називає їхніх імен.

    «За обома фактами загибелі людей працівники поліції відкрили кримінальні провадження і проводять перевірки», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 1 липня на Десенці в Києві потонув чоловік.

    До слова, з початку літа на водоймах України зафіксували загибель понад 30 дітей.

    Нещодавно повідомлялося, що на курорті в Азовському морі потонули двоє людей.

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