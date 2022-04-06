  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Тернопільщині локалізували витік аміаку, спричинений уламками ракети

    Забруднення води у Кременецькому районі локалізовано - На Тернопільщині локалізували витік аміаку, спричинений уламками ракети
    Забруднення води у Кременецькому районі локалізовано

    Наразі всі населені пункти, крім села Сапанів, можуть користуватися водою для побутових потреб

    У Тернопільській області вдалося локалізувати забруднення води, яке виникло внаслідок руйнування уламками російської ракети резервуарів з добривами. Про це повідомив у Фейсбуці очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

    «Забруднення води у Кременецькому районі локалізовано. Наразі всі населені пункти, крім села Сапанів, можуть користуватися водою для побутових потреб«, – йдеться у повідомленні.

    Труш зазначив, що обласний лабораторний центр проводить забір води та ґрунту кілька разів на день. У селі Сапанів, яке розташоване біля річки Іква, ситуація не змінилась. Там досі показники шкідливих речовин перевищують норму.

    Керівники району та громади провели зустріч з мешканцями села, роз'яснили наслідки ракетного обстрілу та дали рекомендації щодо поводження з водою та ґрунтом. До села вже підвезли питну воду.

    «Ми сподіваємося, що вже завтра заміри у селі Сапанів покажуть нормальні показники. Наразі ж наполегливо рекомендуємо дотримуватися вказівок Ради оборони області«, – зауважив Труш.

    Нагадаємо, 5 квітня на Тернопільщині уламки російської ракети, збитої силами ППО, пошкодили шість резервуарів з мінеральними добривами, внаслідок чого ґрунт і воду в річці Іква було забруднено аміаком.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Тернопільщині локалізували витік аміаку, спричинений уламками ракети