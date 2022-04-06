На Тернопільщині локалізували витік аміаку, спричинений уламками ракети

Наразі всі населені пункти, крім села Сапанів, можуть користуватися водою для побутових потреб

У Тернопільській області вдалося локалізувати забруднення води, яке виникло внаслідок руйнування уламками російської ракети резервуарів з добривами. Про це повідомив у Фейсбуці очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

«Забруднення води у Кременецькому районі локалізовано. Наразі всі населені пункти, крім села Сапанів, можуть користуватися водою для побутових потреб«, – йдеться у повідомленні.

Труш зазначив, що обласний лабораторний центр проводить забір води та ґрунту кілька разів на день. У селі Сапанів, яке розташоване біля річки Іква, ситуація не змінилась. Там досі показники шкідливих речовин перевищують норму.

Керівники району та громади провели зустріч з мешканцями села, роз'яснили наслідки ракетного обстрілу та дали рекомендації щодо поводження з водою та ґрунтом. До села вже підвезли питну воду.

«Ми сподіваємося, що вже завтра заміри у селі Сапанів покажуть нормальні показники. Наразі ж наполегливо рекомендуємо дотримуватися вказівок Ради оборони області«, – зауважив Труш.

Нагадаємо, 5 квітня на Тернопільщині уламки російської ракети, збитої силами ППО, пошкодили шість резервуарів з мінеральними добривами, внаслідок чого ґрунт і воду в річці Іква було забруднено аміаком.