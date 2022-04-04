Росіяни вперше атакували Тернопіль: ворог завдав удару по нафтобазі

Росіяни обстріляли Тернопіль приблизно о 22:30, у час, коли там тривала повітряна тривога.

«Ворог скинув ворожий об'єкт на територію нафтобази у Тернополі», – зазначили в Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Там додали, що внаслідок обстрілу постраждалих немає. На місці працюють працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Нацполіції.

Нагадаємо, повітряну тривогу 3 квітня у Тернополі оголосили приблизно 22:17. А вже о 22:28 міський голова Сергій Надал повідомив, що у місті було чути вибух. Зауважимо, що російське міноборони за дві години до удару проінформувало про «знищення точок» у Тернополі.

Вночі 4 квітня росіяни обстріляли села на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей.

Також сьогодні зранку російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Миколаїв.