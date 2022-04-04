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    Події в Україні

    Росіяни вперше атакували Тернопіль: ворог завдав удару по нафтобазі

    У Тернополі ворог завдав удару по нафтобазі - Росіяни вперше атакували Тернопіль: ворог завдав удару по нафтобазі
    У Тернополі ворог завдав удару по нафтобазі
    фото з відкритих джерел

    Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

    Російські загарбники ввечері 3 квітня вперше від початку повномасштабного вторгнення атакували Тернопіль. Ворог завдав удару по нафтобазі.

    Росіяни обстріляли Тернопіль приблизно о 22:30, у час, коли там тривала повітряна тривога.

    «Ворог скинув ворожий об'єкт на територію нафтобази у Тернополі», – зазначили в Тернопільській обласній військовій адміністрації.

    Там додали, що внаслідок обстрілу постраждалих немає. На місці працюють працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Нацполіції.

    Нагадаємо, повітряну тривогу 3 квітня у Тернополі оголосили приблизно 22:17. А вже о 22:28 міський голова Сергій Надал повідомив, що у місті було чути вибух. Зауважимо, що російське міноборони за дві години до удару проінформувало про «знищення точок» у Тернополі.

    Вночі 4 квітня росіяни обстріляли села на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей.

    Також сьогодні зранку російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Миколаїв.

    Крім того на Луганщині рашисти обстріляли волонтерів, які роздавали гуманітарну допомогу.

    Читайте також: Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 4 квітня
    Теги: нафта вибух росія окупанти війна Україна Тернопіль окупація Сергій Надал #stoprussia
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    Росіяни вперше атакували Тернопіль: ворог завдав удару по нафтобазі