Росіяни вперше атакували Тернопіль: ворог завдав удару по нафтобазі
Внаслідок обстрілу постраждалих немає.
Російські загарбники ввечері 3 квітня вперше від початку повномасштабного вторгнення атакували Тернопіль. Ворог завдав удару по нафтобазі.
Росіяни обстріляли Тернопіль приблизно о 22:30, у час, коли там тривала повітряна тривога. «Ворог скинув ворожий об'єкт на територію нафтобази у Тернополі», – зазначили в Тернопільській обласній військовій адміністрації. Там додали, що внаслідок обстрілу постраждалих немає. На місці працюють працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Нацполіції. Нагадаємо, повітряну тривогу 3 квітня у Тернополі оголосили приблизно 22:17. А вже о 22:28 міський голова Сергій Надал повідомив, що у місті було чути вибух. Зауважимо, що російське міноборони за дві години до удару проінформувало про «знищення точок» у Тернополі. Вночі 4 квітня росіяни обстріляли села на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей. Також сьогодні зранку російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Миколаїв.
Росіяни обстріляли Тернопіль приблизно о 22:30, у час, коли там тривала повітряна тривога.
«Ворог скинув ворожий об'єкт на територію нафтобази у Тернополі», – зазначили в Тернопільській обласній військовій адміністрації.
Там додали, що внаслідок обстрілу постраждалих немає. На місці працюють працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Нацполіції.
Нагадаємо, повітряну тривогу 3 квітня у Тернополі оголосили приблизно 22:17. А вже о 22:28 міський голова Сергій Надал повідомив, що у місті було чути вибух. Зауважимо, що російське міноборони за дві години до удару проінформувало про «знищення точок» у Тернополі.
Вночі 4 квітня росіяни обстріляли села на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей.
Також сьогодні зранку російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Миколаїв.Крім того