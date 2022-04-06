  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Франція надасть Україні допомогу в розслідуванні злочинів окупантів

    Франція направить в Україну технічну групу для вивчення доказів скоєних злочинів РФ - Франція надасть Україні допомогу в розслідуванні злочинів окупантів

    Франція направить в Україну технічну групу для вивчення доказів скоєних злочинів РФ

    фото: glavcom.ua

    Президент домовився з Макроном про допомогу в розслідуванні воєнних злочинів Росії

    Президент Володимир Зеленський розповів про розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Сторони обговорили гуманітарну ситуацію в нашій країні, а також розслідування злочинів окупаційних військ РФ в Україні. Про це Зеленський розповів у своєму відеозверненні у ніч на 6 квітня.

    Зеленський розмовляв з Макроном 5 квітня про ситуацію в тимчасово окупованих районах, а також як можна зараз допомогти людям в заблокованому російськими загарбниками Маріуполі.

    «Також домовилися, що Франція надасть необхідну технічну, експортну допомогу в розслідуванні злочинів російських окупантів у Бучі та інших містах нашої держави», – сказав президент.

    Телеканал BFMTV з посиланням на Єлисейський палац повідомив, що після численних свідчень про зґвалтування жінок російськими солдатами, підтверджених Володимиром Зеленським, Франція та Україна вирішили співпрацювати зі службами.

    «У Франції є оперативний підхід: йдеться про документування, конкретику, але в кінцевому підсумку це судовий процес... Ми повинні допомогти Україні стосовно цих фактів», – уточнюється в повідомленні виконавчої влади.

    Париж пропонує «виключний фінансовий внесок у розмірі 490 тис. євро в роботу Міжнародного кримінального суду і очікує виплати свого щорічного внеску, який становить 13 мільйонів євро». Франція також запропонувала надати МКС двох магістратів і десять жандармів», – йдеться у пресрелізі Єлисейського університету.

    Франція також пропонує направити в Україну технічну групу для вивчення доказів скоєних злочинів РФ.

    Нагадаємо, 2 квітня українські військові звільнили Київську область від російських загарбників. До цього селище Бородянка понад місяць перебувало під окупацією ворога.

    Російські окупаційні війська майже повністю знищили Бородянку. Піп Московської церкви у Бородянці допоміг окупантам викрасти цивільних.

    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що найгірша ситуація щодо масових убивст, вчинених російськими військовими в Київській області – у Бородянці. Вона додала, що про злочини, скоєні в Бородянці, скоро будуть говорити у всьому світі.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Франція Париж Буча Володимир Зеленський розслідування Україна зґвалтування окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Франція надасть Україні допомогу в розслідуванні злочинів окупантів