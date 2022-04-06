Франція надасть Україні допомогу в розслідуванні злочинів окупантів

Президент домовився з Макроном про допомогу в розслідуванні воєнних злочинів Росії

Про це Зеленський розповів

Президент Володимир Зеленський розповів про розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Сторони обговорили гуманітарну ситуацію в нашій країні, а також розслідування злочинів окупаційних військ РФ в Україні.

Зеленський розмовляв з Макроном 5 квітня про ситуацію в тимчасово окупованих районах, а також як можна зараз допомогти людям в заблокованому російськими загарбниками Маріуполі.

«Також домовилися, що Франція надасть необхідну технічну, експортну допомогу в розслідуванні злочинів російських окупантів у Бучі та інших містах нашої держави», – сказав президент.

Телеканал BFMTV з посиланням на Єлисейський палац повідомив, що після численних свідчень про зґвалтування жінок російськими солдатами, підтверджених Володимиром Зеленським, Франція та Україна вирішили співпрацювати зі службами.

«У Франції є оперативний підхід: йдеться про документування, конкретику, але в кінцевому підсумку це судовий процес... Ми повинні допомогти Україні стосовно цих фактів», – уточнюється в повідомленні виконавчої влади.

Париж пропонує «виключний фінансовий внесок у розмірі 490 тис. євро в роботу Міжнародного кримінального суду і очікує виплати свого щорічного внеску, який становить 13 мільйонів євро». Франція також запропонувала надати МКС двох магістратів і десять жандармів», – йдеться у пресрелізі Єлисейського університету.

Франція також пропонує направити в Україну технічну групу для вивчення доказів скоєних злочинів РФ.

Нагадаємо, 2 квітня українські військові звільнили Київську область від російських загарбників. До цього селище Бородянка понад місяць перебувало під окупацією ворога.

Російські окупаційні війська майже повністю знищили Бородянку. Піп Московської церкви у Бородянці допоміг окупантам викрасти цивільних.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що найгірша ситуація щодо масових убивст, вчинених російськими військовими в Київській області – у Бородянці. Вона додала, що про злочини, скоєні в Бородянці, скоро будуть говорити у всьому світі.

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