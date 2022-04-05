Обстріл Тернопільщини: ракета пошкодила склад з мінеральними добривами

Мешканців регіону застерігають від вживання питної води

Ракета, яку окупанти випустили у напрямку Тернополя вчора, 4 квітня, вдалося збити. Її уламки впали на склад з мінеральними добривами на Кременеччині, повідомляє пресслужба ДСНС.

«Вчора близько 23:30 під час тривоги було збито ракету, що летіла на Тернопіль. Вона впали на склад з мінеральними добривами на Кременеччині. Пошкоджено резервуар з аміаковими добривами. Вони витекли та потрапили до ґрунтових вод», – йдеться у повідомленні.

Мешканців регіону застерігають від вживання питної води. «У зв‘язку з цим пити воду на Кременеччині з-під крану та криниць не можна. Здійснюватиметься довезення води населенню».

Також повідомляється, що внаслідок удару по Кременеччині було пошкоджено шість резервуарів.

«Було пошкоджено шість резервуарів, відбувся витік речовини, основу якої складав аміак. Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, аби запобігти поширенню. З резервуару перекачали речовину в інший резервуар, щоб не допустити витікання решти речовини. В Ікві відбулася загибель риби. Пожежні автомобілі привозитимуть технічну воду», – начальник ДСНС області Віктор Маслей.

Як повідомлялося, російські загарбники ввечері 3 квітня вперше від початку повномасштабного вторгнення атакували Тернопіль. Ворог завдав удару по нафтобазі. Росіяни обстріляли Тернопіль приблизно о 22:30, у час, коли там тривала повітряна тривога.