Влада Києва попередила про загрозу ракетних ударів окупантів

Киян просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а одразу тікати до найближчого укриття

У Києві зберігається висока ймовірність нанесення ракетних ударів по елементах військової та цивільної інфраструктури. Про це заявив голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов.

Він закликав жителів столиці не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а одразу тікати до найближчого укриття.

За йогьо словами, у Києві та області виявляють та ліквідовують групи інформаторів російських спецслужб. У звільнених населених пунктах Київщини тривають аварійно-відновлювальні заходи, розмінування місцевості та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

У посиленому режимі працює інфраструктура міста. Містянам надаються усі комунальні послуги. У Києві оновлено рух наземного пасажирського транспорту, який курсуватиме з 8:00 до 19:00. Метрополітен здійснює перевезення пасажирів із 7:30 до 19:00. Потяги курсуватимуть через Південний міст, відновлено роботу пересадочного вузла «Площа Льва Толстого» – «Палац спорту».

У столиці продовжує працювати гуманітарний штаб, який накопичує резерви та забезпечує медикаментами, продуктами та предметами першої необхідності людей літнього віку, осіб з інвалідністю та матерів з маленькими дітьми. Крім того, заклади харчування Києва організовують та видають близько 55 тисяч обідів особам з малозахищених категорій.

Зазначимо, що за даними Пентагону, частина російських військ все ще націлена на Київ.

Напередодні мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян, які виїхали з міста, з проханням поки що не повертатися. Він не виключає ракетних обстрілів столиці.

У трьох районах Київської області, які були звільнені від російських окупантів, продовжує діяти комендантська година.

Також додамо, що окупанти на Київщині зруйнували п'ять мостів. Наразі зводяться тимчасові переправи і одночасно починається будівництво постійних.