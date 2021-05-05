На трасі Одеса – Київ горів автобус із пасажирами (відео)

Із транспорту, який палав ішов чорний густий дим

На трасі Одеса Одеса–Київ загорівся автобус. Усі пасажири встигли вчасно вийти, а від транспорту залишився лише каркас. У мережі опублікували багато відео з місця. Про це повідомляє «24 канал».

Подія трапилася сьогодні близько 14 години. Поки офіційно цю подію не прокоментували.

На відео з місця видно, що пасажири стояли на узбіччі неподалік від транспорту. Як повідомили в телеграм-каналі «Одеса INFO», вони всі встигли вийти вчасно, тому ніхто не постраждав. Із транспорту, який палав ішов чорний густий дим. Яка причина загоряння – невідомо. Згодом на місце події приїхали надзвичайники, які почали гасити вогонь. У мережі повідомляють, що це трапилося біля села Старі Маяки.

Тим часом, у ніч на 4 травня на вул. Алма-Атинській, 41-Б у Дніпровському районі столиці сталося загорання автомобіля з перекиданням вогню на розташований поруч магазин. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві. До місця події були направлені найближчі чергові рятувальні підрозділи.

Під час проведення розвідки рятувальники встановили, що вогнем охоплений легковий автомобіль Renault Kangoo. На момент прибуття вогнеборців вогонь повністю знищів автівку і перекинувся на дах одноповерхового магазину, який розташований поруч.