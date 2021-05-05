Із «червоної» зони карантину можуть вивести ще три області

Голова уряду повідомив, що загалом епідемічна ситуація в Україні стабілізується шостий тиждень поспіль

«Червону» зону можуть покинути Харківська, Хмельницька і Чернігівська області

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з «червоної» зони можуть бути виведені Харківська, Хмельницька і Чернігівська області, оскільки в них усі показники відповідають встановленим критеріям.

Голова уряду сказав про це 5 травня під час селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби Covid-19, яка відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба голови держави.

За словами Шмигаля, після цього «червоний» рівень епідемічної небезпеки залишиться у трьох областях – Сумській, Полтавській і Запорізькій. Дати засідання комісії з ТЕБ і НС він не навів.

Голова уряду додав, що загалом епідемічна ситуація в Україні стабілізується шостий тиждень поспіль. За словами прем’єра, всього для хворих на Covid-19 виділено 77 тисяч ліжок, забезпечені подачею кисню – 68 264, зайняті на сьогодні 33 292 ліжка.

За даними МОЗ, станом на 5 травня шість областей України залишаються у «червоній» зоні.