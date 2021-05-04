У Львові горів готель, людей евакуювали
Вогонь виник у чотириповерховій будівлі готелю
Фото: Варта-1/ДСНС
Зранку 4 травня у львівському готелі спалахнула пожежа
Рятувальники під час ліквідації пожежі у львівському готелі евакуювали 12 осіб. Жертв та постраждалих немає. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«4 травня о 08:44 у м. Львів по вул. Коперника в чотирьохповерховій будівлі готелю сталося загорання перекриття між третім та четвертим поверхами на площі близько 40 м. кв… В ході гасіння евакуйовано 12 осіб. Жертв та постраждалих немає». – йдеться у повідомленні.