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    У Львові горів готель, людей евакуювали

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    Вогонь виник&nbsp;у чотириповерховій будівлі готелю - У Львові горів готель, людей евакуювали
    Вогонь виник у чотириповерховій будівлі готелю
    Фото: Варта-1/ДСНС

    Зранку 4 травня у львівському готелі спалахнула пожежа

    Рятувальники під час ліквідації пожежі у львівському готелі евакуювали 12 осіб. Жертв та постраждалих немає. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    «4 травня о 08:44 у м. Львів по вул. Коперника в чотирьохповерховій будівлі готелю сталося загорання перекриття між третім та четвертим поверхами на площі близько 40 м. кв… В ході гасіння евакуйовано 12 осіб. Жертв та постраждалих немає». – йдеться у повідомленні.

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    У Львові горів готель, людей евакуювали
    У Львові горів готель, людей евакуювали

    Зазначається, що о 09:49 пожежу в будівлі готелю локалізовано, о 10:10 – ліквідовано на площі 40 м. кв. До гасіння залучались 20 осіб та 5 од. техніки ДСНС.
    Також у столиці вночі горів двоповерховий будинок, двоє людей загинули.
    Теги: пожежа ДСНС Львів рятувальники будинок готель
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