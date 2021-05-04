Серйозна пожежа в Києві: вогонь із автівки перекинувся на магазин (відео)

Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці

У ніч на 4 травня на вул. Алма-Атинській, 41-Б у Дніпровському районі столиці сталося загорання автомобіля з перекиданням вогню на розташований поруч магазин. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця події були направлені найближчі чергові рятувальні підрозділи.

Під час проведення розвідки рятувальники встановили, що вогнем охоплений легковий автомобіль Renault Kangoo. На момент прибуття вогнеборців вогонь повністю знищів автівку і перекинувся на дах одноповерхового магазину, який розташований поруч.

Пожежу було ліквідовано о 04:39.

Травмованих та загиблих на пожежі немає.

До ліквідації було пожежі залучалися 13 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Причини та обставини пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося, у ніч на 4 травня сталася пожежа в житловому будинку за адресою: вул. Китаївська, 32/2, що в Голосіївському районі столиці. Під час пожежі загинули двоє людей.