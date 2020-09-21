На українсько-польському кордоні утворилася величезна черга вантажівок
На прикордонному переході Ягодин-Дорогуськ по обидва боки стоїть понад тисяча одиниць транспорту
Українські та польські прикордонники і митники мають координувати свої дії, щоб ритмічно забезпечити пропуск автівок, заявив глава Держприкордонслужби
На пункті пропуску «Ягодин» на українсько-польському кордоні утворилася велика черга транспортних засобів, переважно вантажівок. На в'їзд в Україну тут очікують близько 800 вантажівок, а на виїзд близько 300.
Про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, який перевірив готовність підрозділів до виконання завдань на українсько-польській ділянці кордону, повідомляє пресслужба МВС України.
Керівник прикордонного відомства підкреслив, що співробітники ДПСУ спільно з працівниками митниці мають забезпечити оперативні кроки для належного реагування та оформлення вантажівок.
Окремо він зазначив про необхідність чіткої взаємодії з прикордонниками і митниками Польщі.
«Спільні дії українських та польських контролюючих органів дозволять прискорити пропускні операції, щоб зменшити час перетину кордону», – зазначив Дейнеко.
До слова, 20 вересня припинилося блокування бітумовозів на пункті пропуску «Виступовичі».