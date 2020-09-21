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    Події в Україні

    На українсько-польському кордоні утворилася величезна черга вантажівок

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    <p>На прикордонному переході Ягодин-Дорогуськ по обидва боки стоїть понад тисяча одиниць транспорту</p> - На українсько-польському кордоні утворилася величезна черга вантажівок

    На прикордонному переході Ягодин-Дорогуськ по обидва боки стоїть понад тисяча одиниць транспорту

    Архівне фото

    Українські та польські прикордонники і митники мають координувати свої дії, щоб ритмічно забезпечити пропуск автівок, заявив глава Держприкордонслужби

    На пункті пропуску «Ягодин» на українсько-польському кордоні утворилася велика черга транспортних засобів, переважно вантажівок. На в'їзд в Україну тут очікують близько 800 вантажівок, а на виїзд близько 300.

    Про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, який перевірив готовність підрозділів до виконання завдань на українсько-польській ділянці кордону, повідомляє пресслужба МВС України.

    Керівник прикордонного відомства підкреслив, що співробітники ДПСУ спільно з працівниками митниці мають забезпечити оперативні кроки для належного реагування та оформлення вантажівок.

    Окремо він зазначив про необхідність чіткої взаємодії з прикордонниками і митниками Польщі.

    «Спільні дії українських та польських контролюючих органів дозволять прискорити пропускні операції, щоб зменшити час перетину кордону», – зазначив Дейнеко.

    До слова, 20 вересня припинилося блокування бітумовозів на пункті пропуску «Виступовичі».

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