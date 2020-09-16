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    Суспільство

    Вантажник аеропорту розкрив вірний спосіб уникнути втрати валізи

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    Знімайте старі&nbsp;квитанції!&nbsp;&nbsp;&ndash; закликає вантажник - Вантажник аеропорту розкрив вірний спосіб уникнути втрати валізи
    Знімайте старі квитанції!  – закликає вантажник

    Перше правило – зривати старі квитанції з валізи

    Невідомий вантажник аеропорту розкрив авіапасажирам надійний спосіб уникнути втрати валізи під час авіаподорожі. Відповідна дискусія розгорнулася на Reddit, на неї звернули увагу в Daily Express.

    За словами співробітника авіакомпанії, в більшості випадків плутанина з багажем виникає через старі багажні квитанції, які, як правило, приклеюють до ручки сумки на стійці реєстрації – вони містять унікальний штрих-код з усією необхідною інформацією про рейс.

    «Знімайте старі квитанції! Якщо на вашій валізі закріплена багажна квитанція дворічної давності, а також безліч інших, нам буде потрібно набагато більше часу, щоб знайти потрібну дату і місце, куди сумка повинна відправитися», – пояснив вантажник.

    За його словами, зайві старі наклейки «збивають з пантелику» вантажників, особливо, коли у них, наприклад, є лише година на те, щоб розсортувати 800 предметів багажу за трьома напрямками вильоту.

    Крім того, зазначив автор поста, мандрівникам варто завжди залишати на валізі свої контактні дані – заповнена форма із іменем, адресою та номером телефона власника. Це зможе прискорити процес пошуку втраченого багажу.

    9 вересня повідомлялося, що вантажник аеропорту розкрив авіапасажирам легкий спосіб зменшити вагу валізи і уникнути переплати за багаж. Так, за його словами, мандрівникам варто приділити особливу увагу процесу збору в поїздку і подумати кілька разів, перш ніж укладати в сумку той чи інший предмет.

    Нагадаємо, що у «Борисполі» пасажири зможуть спостерігати за своїм багажем онлайн.

    вантажівки аеропорт час
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