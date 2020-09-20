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    Події в Україні

    Ситуація з бітумовозами на пункті «Виступовичі» стабілізувалася

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    Завдяки досягнутим домовленостям водії вантажівок припинили блокування бітумовозів - Ситуація з бітумовозами на пункті «Виступовичі» стабілізувалася
    Завдяки досягнутим домовленостям водії вантажівок припинили блокування бітумовозів

    З опівночі до 16 години 20 вересня в пункті оформили 144 вантажівки з товарами на в’їзд до України, 130 – на виїзд

    Блокування бітумовозів на пункті пропуску «Виступовичі» припинилося, повідомляє Київська митниця 20 вересня. За повідомленням, в пункті на кордоні з Білоруссю перебуває керівництво Київської митниці та Державної прикордонної служби.

    «Завдяки досягнутим домовленостям водії вантажівок припинили блокування бітумовозів, які прямують в рамках реалізації програми «Велике будівництво», та погодилися пропускати їх окремою чергою, але за умови, що митне оформлення інших товарів проводитиметься паралельно з бітумом», – йдеться в повідомленні митниці.

    За даними відомства, з опівночі до 16 години 20 вересня в пункті оформили 144 вантажівки з товарами на в’їзд до України, 130 – на виїзд.

    «Всього від 14.00 години по завершенню перемовин в зону митного контролю прибув 31 транспортний засіб з бітумом, частина бітумовозів вже оформлена, інші – в процесі оформлення. Митне оформлення інших товарів проводиться паралельно зі стратегічним бітумом», – повідомляє пресслужба митниці.

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